У РФ виплачуватимуть гроші громадянам, які погодяться переїхати на ТОТ України
Російський диктатор Володимир Путін видав указ, який передбачає соціальні гарантії громадянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України і перевезуть туди свої родини
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Йдеться про загарбані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму.
Зазначається, що виплати обіцяють насамперед тим спеціалістам, які привезуть із собою усю свою сім’ю. За даними ЦНС, кошти немалі – від трьох до п’яти мільйонів російських рублів (900 тис. - 1,5 млн грн.).
"Найбільш потрібними для окупаційних адміністрацій є працівники, які можуть облаштовувати рубежі\позиції та перевозити вантажі, а також будівельники для "відновлення" об’єктів інфраструктури, знищених російськими військами українських міст", - додали у Центрі нацспротиву.
- Крім того, на тимчасово захоплені території України представники окупаційної влади завозять силовиків Росгвардії для боротьби з українським підпіллям.
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