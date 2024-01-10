У РФ заявили про наміри почати серійне виробництво плануючих авіабомб "Дрель"
У Росії заявили, що цього року нібито планують розпочати серійне виробництво плануючих касетних авіабомб "Дрель"
Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на державну корпорацію РФ "Ростех".
Вказано, що новітня плануюча авіабомба "Дрель", про створення якої заявляли ще у 2016 році, вже пройшла усі випробування, визначені міноборони. Її планують виготовляти серійно.
Як пишуть пропагандисти, авіабомба може знищувати бронетанкову техніку, наземні радіолокаційні станції, пункти управління енергетичних установок і зенітні ракетні комплекси. Її нібито практично неможливо розпізнати на радарах.
"Дрель" здатна самостійно долетіти на необхідну відстань до цілі та розкритися над нею в потрібний момент. Якщо елемент не спрацював по заданій цілі, він самоліквідується через певний час і не становитиме небезпеки для населення після припинення бойових дій", - йдеться в заяві.
- Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Росії нібито планують запустити серійне виробництво безпілотників усіх типів: від надмалих до важких ударних.
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