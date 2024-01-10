Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У РФ заявили про наміри почати серійне виробництво плануючих авіабомб "Дрель"

У РФ заявили про наміри почати серійне виробництво плануючих авіабомб "Дрель"

10 січня, 2024 середа
09:27
Війна з Росією авіабомба "Дрель"

У Росії заявили, що цього року нібито планують розпочати серійне виробництво плануючих касетних авіабомб "Дрель"

Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на державну корпорацію РФ "Ростех". 

Вказано, що новітня плануюча авіабомба "Дрель", про створення якої заявляли ще у 2016 році, вже пройшла усі випробування, визначені міноборони. Її планують виготовляти серійно. 

Як пишуть пропагандисти, авіабомба може знищувати бронетанкову  техніку, наземні радіолокаційні станції, пункти управління енергетичних установок і зенітні ракетні комплекси. Її нібито практично неможливо розпізнати на радарах.

"Дрель" здатна самостійно долетіти на необхідну відстань до цілі та розкритися над нею в потрібний момент. Якщо  елемент не спрацював по заданій цілі, він самоліквідується через певний час і не становитиме небезпеки для населення після припинення бойових дій", - йдеться в заяві. 

  • Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Росії нібито планують запустити серійне виробництво безпілотників усіх типів: від надмалих до важких ударних. 
Світ
Росія
Технології
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
7 січня, 2024 неділя
Україна в складному становищі, але Путін у ще гіршому, - полковник Грант
Радомир Мокрик
Автор Мирослава Барчук
7 січня, 2024 неділя
Радомир Мокрик: Коли ти вмикаєш цей новорічний "Квартал" і там на мелодію "Соколята" співають про лайно Патрона - це не те що не смішно, це просто огидно
Росія залізниця
9 січня, 2024 вiвторок
Масштабна аварія на залізниці у РФ: з рейок зійшли 14 вантажних вагонів
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.35
    Купівля 38.35
    Продаж 39.16
  • EUR
    Купівля 41.94
    Продаж 43.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 січня
10:35
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Сі Цзіньпін зміцнив зв'язки з рекордною кількістю країн для протистояння США, - Bloomberg
10:33
Олексій Гончаренко
Уперше в історії українець очолить міграційний комітет ПАРЄ, - Гончаренко анонсував свою нову посаду
10:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 січня: скільки коштують долар та євро
10:13
Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер
Міністра фінансів Австрії позбавили водійських прав за перевищення швидкості, - ЗМІ
10:11
Агенти "Атеш" виявили в Криму тренувальний табір РФ
10:10
У Невському Луганської області за два тижні росіяни знищили щонайменше 12 будинків, - ОВА
10:07
OPINION
Володимир Гевко
А чи знає народ, що йому робити з державою, за яку гинуть військові?
10:03
Нікополь
РФ вперше атакувала Нікополь БПЛА з камерами нічного бачення, їх раніше використовували лише на фронті
09:57
Ексклюзив
Laboratory of AHILLES attack drone company of the 92nd Brigade
Кожен має вміти захистити країну, РФ нікуди не дінеться після перемоги, - ротний 92-ї ОШБр Федоренко
09:42
Палац правосуддя (Любляна)
У Словенії судді вийшли на двотижневий страйк через низькі зарплати
09:40
економіка
Економічне зростання у світі з 2020 року стало найслабшим початком десятиліття за 30 років, - Світовий банк
09:27
Чехія Україна
У міноборони Чехії заявили, що без підтримки України Заходом "війська РФ були б уже в Ужгороді"
09:18
Оновлено
Оздоровчий центр у Харкові
Росія завдала ракетних ударів по Харкову: пошкоджено приміщення дитячого оздоровчого центру
09:15
Ілюстративне фото
Через Маріуполь у напрямку Бердянська проїхала колона вантажівок із військовим вантажем, - Андрющенко
08:51
КНДР, Північна Корея
Передачу балістичних ракет КНДР Росії та їхнє застосування засудили очільники МЗС 47 країн
08:42
Ексклюзив
Карта. Луганщина_2612
На Куп'янському напрямку ворог зменшив кількість атак, але не полишив своїх намірів, - 14-а ОМБ
08:37
Сергій Собко
Бригадний генерал Сергій Собко залишає Сили ТрО
08:07
Інфографіка
втрати окупантів
Засіб ППО, 13 бронемашин, 12 артсистем та 800 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
08:02
OPINION
Юрій Касьянов
Свято шашлику закінчилося, панове!
07:56
ВМС США
ВМС США збили 21 ракету та безпілотники хуситів у Червоному морі, - CNN
07:44
заповідник "Тустань"
Минулого року стихійні лиха у світі завдали збитків на $250 млрд, - страховики
07:25
Перу
Перу оголосила надзвичайний стан на кордоні з Еквадором
07:00
безпілотник, дрон
У Росії заявили про атаку безпілотника на Саратовську область
06:53
У Німеччині лідер ХДС Мерц висловився за надання Україні ракет Taurus
06:43
знищені окупанти
Росія, ймовірно, хоче створити "буферну зону" на Харківщині, щоб "захистити" від обстрілів Бєлгородську область, - ISW
06:33
Єврокомісія
В Єврокомісії закликали створити оборонний фонд ЄС на €100 млрд
06:14
Джейк Салліван
Салліван обговорив підтримку України з очільником Офісу нацбезпеки Південної Кореї
05:59
Артем Степанов
Німецький топ-клуб підписав новий контракт з 16-річним українцем
04:59
Роман Яремчук, Валенсія, Ла Ліга
"Валенсія" прийняла важливе рішення стосовно кар'єри форварда збірної України Яремчука
04:29
Путін та Кім Чен Ин
РФ продовжує обстрілювати Україну ракетами з КНДР, - Білий дім
03:25
Дмитро Пєсков
"Київ із подачі західних кураторів продовжує "гнати на забій" солдатів": добірка російських фейків за 9 січня
02:48
Олімпіада-2022
Знаменита українська біатлоністка пропустить ЧЄ-2024
01:42
Зоряні війни
Режисер анонсував новий фільм у всесвіті "Зоряних війн": відомо про кого
01:10
В Еквадорі озброєні люди увірвалися в телестудію в прямому ефірі, в країні оголосили режим внутрішнього збройного конфлікту
00:52
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Футболіст, який відіграв майже 300 матчів за "Арсенал", кинувся на захист Зінченка
00:27
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик не врятував "Челсі" від поразки у матчі з "Мідлсбро" в Кубку англійської ліги
00:07
російська армія, мобілізація
Рашисти примусово мобілізують фермерів на окупованих територіях України
2024, вiвторок
9 січня
23:30
турель ШаБля
Україна законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля"
23:04
гуманітарна допомога
Гуманітарної допомоги цього року потребуватимуть 14,6 млн українців, - ООН
22:48
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Навіть якщо нас ламатимуть через коліно, голосувати зараз неможливо: нардеп Осадчук про мобілізаційний законопроєкт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV