Шойгу заявив, що у РФ розпочнуть серійно виробляти безпілотники усіх типів
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що у Росії нібито планують запустити серійне виробництво безпілотників усіх типів: від надмалих до важких ударних
Про це інформує пропагандистське видання РИА-Новости, цитуючи слова Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом ЗС РФ.
"Будемо нарощувати постачання найбільш потрібних зразків. Зокрема, формуватимемо серійну лінійку безпілотних літальних апаратів - від надмалих до важких ударних", - сказав російський міністр оборони.
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- Раніше росіяни почали серійне виробництво безпілотників гелікоптерного типу "Терміт". Для України вони не несуть сильної загрози.
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