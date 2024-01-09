Шойгу заявив, що у РФ розпочнуть серійно виробляти безпілотники усіх типів

Про це інформує пропагандистське видання РИА-Новости, цитуючи слова Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом ЗС РФ.

"Будемо нарощувати постачання найбільш потрібних зразків. Зокрема, формуватимемо серійну лінійку безпілотних літальних апаратів - від надмалих до важких ударних", - сказав російський міністр оборони.

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