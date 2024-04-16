У РФ заявили про затримання нібито агента СБУ в справі підриву зрадника Прозорова

Про це повідомляє РИА Новости.

За даними спецслужб РФ, затриманий після початку великої війни виїхав в Україну, де у жовтні 2023 року був завербований співробітниками СБУ.

У ФСБ повідомили, що виконавець підірвав машину ексспівробітника СБУ в Москві за завданням куратора, який діяв за прямою вказівкою голови СБУ Василя Малюка. Його, начебто, спочатку просили слідкувати за авто Прозорова, а потім підірвати його.

Вибух у машині Прозорова стався, коли колишній співробітник СБУ України Василь Прозоров увімкнув запалювання. За даними телеграм-каналу База, потужність вибуху становила приблизно 300 грамів у тротиловому еквіваленті.

У лютому 2023-го повідомлялося, що російські спецслужби запобігли замаху на Прозорова.