У РФ заявили про затримання нібито агента СБУ в справі підриву зрадника Прозорова
ФСБ прозвітувала, що затримала "агента СБУ", який підірвав у Москві машину ексспівробітника служби безпеки України, зрадника Василя Прозорова
Про це повідомляє РИА Новости.
За даними спецслужб РФ, затриманий після початку великої війни виїхав в Україну, де у жовтні 2023 року був завербований співробітниками СБУ.
У ФСБ повідомили, що виконавець підірвав машину ексспівробітника СБУ в Москві за завданням куратора, який діяв за прямою вказівкою голови СБУ Василя Малюка. Його, начебто, спочатку просили слідкувати за авто Прозорова, а потім підірвати його.
Вибух у машині Прозорова стався, коли колишній співробітник СБУ України Василь Прозоров увімкнув запалювання. За даними телеграм-каналу База, потужність вибуху становила приблизно 300 грамів у тротиловому еквіваленті.
У лютому 2023-го повідомлялося, що російські спецслужби запобігли замаху на Прозорова.
- Нагадаємо, автомобіль Toyota Land Cruiser колишнього підполковника Служби безпеки України Василя Прозорова підірвали у Москві 12 квітня. Він отримав поранення, але вижив.
- Василь Прозоров обіймав посаду старшого консультанта-експерта в СБУ. З 2014 року працював у штабі антитерористичного центру Служби безпеки. Згодом зрадник втік до Росії, а 25 березня 2019 року дав пресконференцію російським ЗМІ. Там він розповів, що з квітня 2014 "добровільно з ідеологічних мотивів сприяв РФ у отриманні інформації".
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