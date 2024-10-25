У РФ заявили про збиття 7 безпілотників і повітряної кулі в ніч на 25 жовтня

Про це повідомляє пресслужба міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу та малорозмірної повітряної кулі об'єктами на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Російська ППО нібито перехопила та знищила 3 БПЛА над акваторією Азовського моря, 3 БПЛА над територією Білгородської області, 1 БПЛА над територією Брянської області та одну малорозмірну повітряну кулю буцімто знищено над територією Ростовської області.