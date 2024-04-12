У РФ заявили, що в Білгороді український безпілотник нібито врізався в адмінбудівлю ресурсопостачального підприємства
12 квітня росіяни заявили про нібито атаку на Білгород українського безпілотника, який врізався в адмінбудівлю ресурсопостачального підприємства
Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
За його словами, безпілотник начебто врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства, внаслідок вибуху постраждали дві людини. Один чоловік дістав осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого - осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок.
Також Гладков заявив, що пошкоджено фасад будівлі.
- Російське міністерство оборони звинуватило Україну в нібито атаці безпілотників на Білгородську та Ростовську області. РосЗМІ кажуть про атаку по Новошахтинському НПЗ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.08 Купівля 39.08Продаж 39.57
- EUR Купівля 41.94Продаж 42.72
- Актуальне
- Важливе