У РФ заявили, що в Білгороді український безпілотник нібито врізався в адмінбудівлю ресурсопостачального підприємства

Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, безпілотник начебто врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства, внаслідок вибуху постраждали дві людини. Один чоловік дістав осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого - осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок.

Також Гладков заявив, що пошкоджено фасад будівлі.