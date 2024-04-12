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Головна Війна з Росією У РФ заявили, що в Білгороді український безпілотник нібито врізався в адмінбудівлю ресурсопостачального підприємства

У РФ заявили, що в Білгороді український безпілотник нібито врізався в адмінбудівлю ресурсопостачального підприємства

12 квітня, 2024 п'ятниця
11:49
Війна з Росією новини Львівщини

12 квітня росіяни заявили про нібито атаку на Білгород українського безпілотника, який врізався в адмінбудівлю ресурсопостачального підприємства

Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. 

За його словами, безпілотник начебто врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства, внаслідок вибуху постраждали дві людини. Один чоловік дістав осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого - осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок.

Також Гладков заявив, що пошкоджено фасад будівлі. 

  • Російське міністерство оборони звинуватило Україну в нібито атаці безпілотників на Білгородську та Ростовську області. РосЗМІ кажуть про атаку по Новошахтинському НПЗ.
Теги:
Росія
російська армія
безпілотник
Білгород
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