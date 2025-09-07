У Росії атаковано Ільський НПЗ та об’єкти нафтопроводу "Дружба"
У ніч на 7 вересня в Росії під атаку потрапили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї та станція нафтопроводу "Дружба" у Брянській області
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Після падіння уламків безпілотника на території Ільського НПЗ виникла пожежа. Цю інформацію підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю, передає ASTRA з посиланням на регіональну владу.
"У Сіверському районі уламки БПЛА впали на території Ільського НПЗ. В результаті спалахнула одна з технологічних установок. Пожежу площею кілька квадратних метрів оперативно ліквідували", – йдеться в офіційній заяві.
В адміністрації також повідомили, що постраждалих немає, а працівників заводу під час атаки евакуювали в укриття.
За даними BBC, у зв’язку з нічними атаками тимчасово призупинили польоти в кількох аеропортах: підмосковному "Жуковському", а також у Нижньому Новгороді та Волгограді. Згодом роботу аеропортів у Нижньому Новгороді та Волгограді відновили. Росавіація пояснила обмеження "тимчасовими заходами щодо прийому та випуску повітряних суден".
Крім того, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив про атаку на лінійно-виробничу станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області.
- У ніч на 5 вересня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтопереробний завод у російському місті Рязань.
- У Луганську вночі сталася масштабна пожежа внаслідок ураження нафтобази та складу боєприпасів. За попередніми даними, вибухи тривали кілька годин, а полум'я було видно з різних районів міста.
