У Росії атаковано Ільський НПЗ та об’єкти нафтопроводу "Дружба"

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Після падіння уламків безпілотника на території Ільського НПЗ виникла пожежа. Цю інформацію підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю, передає ASTRA з посиланням на регіональну владу.

"У Сіверському районі уламки БПЛА впали на території Ільського НПЗ. В результаті спалахнула одна з технологічних установок. Пожежу площею кілька квадратних метрів оперативно ліквідували", – йдеться в офіційній заяві.

В адміністрації також повідомили, що постраждалих немає, а працівників заводу під час атаки евакуювали в укриття.

За даними BBC, у зв’язку з нічними атаками тимчасово призупинили польоти в кількох аеропортах: підмосковному "Жуковському", а також у Нижньому Новгороді та Волгограді. Згодом роботу аеропортів у Нижньому Новгороді та Волгограді відновили. Росавіація пояснила обмеження "тимчасовими заходами щодо прийому та випуску повітряних суден".

Крім того, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив про атаку на лінійно-виробничу станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області.