"Яскраво палало всю ніч": Андрющенко про ураження нафтобази та складу боєприпасів у Луганську

Про це в ефірі Еспресо сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Вночі уражено нафтобазу, яка розташована в Луганську. Ця нафтобаза вже мелькала, за нею спостерігала група "Атеш" і повідомляла, що там зберігається досить великий склад пального, яке в першу чергу використовують російські військові для потреб фронту. Тому логічно, що туди щось прилетіло. Що саме прилетіло - невідомо, але там яскраво палало всю ніч", - наголосив Андрющенко.

За словами керівника Центру вивчення окупації, окрім нафтобази, у Луганську стався повторний удар, начебто уражено ще й склад із боєприпасами.

"Ми розв'язали питання і з чергами, і з паливною кризою на Луганщині. Тобто пального там точно не буде. А отже, економіка Росії знову зазнала додаткового удару, і це вплине на фронт не колись, а вже зараз. Тому це чудово, коли ми б'ємо по такому ближньому ворожому тилу, а не лише завдаємо стратегічних ударів. Будемо сподіватися, що така тенденція продовжиться", - додав Андрющенко.