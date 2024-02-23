У Росії дедалі частіше відкрито говорять про репресії українців на ТОТ, - ISW
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що українські на тимчасово окупованих територіях, які "шкодять" РФ, "повинні бути покарані"
Про це пише Інститут вивчення війни.
За його словами, українці на тимчасово окупованих територіях, які "шкодять" Росії, мають бути "викриті та покарані, відправлені до Сибіру... для перевиховання в трудових таборах".
Аналітик зазначають, що показові судові процеси й репресії сталінської епохи, починаючи з 1920-х і 1930-х років, так само були спрямовані на саботажників (шкідників), зокрема в сільськогосподарській сфері.
"Використання Медведєвим риторики сталінських чисток є значним", - написали аналітики.
- Проте це вже не перший випадок. Нещодавно так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький визнав примусову депортацію українських громадян та натякнув на те, що окупаційні війська страчують українців.
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