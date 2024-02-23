Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Росії дедалі частіше відкрито говорять про репресії українців на ТОТ, - ISW

У Росії дедалі частіше відкрито говорять про репресії українців на ТОТ, - ISW

23 лютого, 2024 п'ятниця
06:28
Війна з Росією Дмитро Медведєв

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що українські на тимчасово окупованих територіях, які "шкодять" РФ, "повинні бути покарані"

Про це пише Інститут вивчення війни.

За його словами, українці на тимчасово окупованих територіях, які "шкодять" Росії, мають бути "викриті та покарані, відправлені до Сибіру... для перевиховання в трудових таборах".

Аналітик зазначають, що показові судові процеси й репресії сталінської епохи, починаючи з 1920-х і 1930-х років, так само були спрямовані на саботажників (шкідників), зокрема в сільськогосподарській сфері. 

"Використання Медведєвим риторики сталінських чисток є значним", - написали аналітики.

  • Проте це вже не перший випадок. Нещодавно так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький визнав примусову депортацію українських громадян та натякнув на те, що окупаційні війська страчують українців.
Теги:
Україна
Росія
Дмитро Медведєв
окуповані території
Читайте також:
Том Круз
22 лютого, 2024 четвер
Том Круз розійшовся з росіянкою Хайровою через кілька днів після знайомства з її дітьми
Авдіївська, коксохімічний завод, коксохім
21 лютого, 2024 середа
"Точно не 47 тис.": військовий експерт Ступак назвав імовірну кількість загиблих під Авдіївкою росіян
Дональд Туск
22 лютого, 2024 четвер
Туск оголосив про запровадження особливого режиму на КПП на кордоні з Україною та назвав дату переговорів зі Шмигалем
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.35
    Купівля 38.35
    Продаж 38.85
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 лютого
08:01
OPINION
Руслан Рохов
Путін готується анексувати Придністров'я
07:46
Оновлено
втрати росіян
Тисяча військових, 49 артсистем та 32 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні
07:38
Вірменія "заморожує" участь в ОДКБ, - Пашинян
07:37
Оновлено
Влучання у Дніпрі
Росія обстріляла Україну "шахедами" та ракетами: у Дніпрі є влучання по багатоповерхівці, на Одещині загинули три людини
07:18
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 23 "шахеди"
07:12
МВФ
Україна та МВФ домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування на $15,6 млрд
06:56
У Львові стартує цикл концертів при свічках
Привернути увагу до українських дітей на тлі війни: у центрі Відня провели акцію "Море світла"
06:44
Джо Байден
США запровадять санкції проти понад 500 об'єктів РФ до другої річниці повномасштабного вторгнення, - CNN
06:37
польща україна , біженці
На початку війни 77% поляків допомагали українським біженцям, - польський дипломат
06:28
Місяць
США вперше успішно посадили на Місяць приватний космічний апарат
06:19
Двері з Бородянки, відео з деокупованих місць: в ОБСЄ відкрили експозицію Living The War про воєнні злочини РФ
05:55
Аякс, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати усіх матчів 1/16 фіналу
05:28
Зеленський
Зеленський запросив Байдена і Трампа приїхати в Україну, щоб "зрозуміти, що означає війна", - Fox News
04:54
Ліга Європи: результати усіх матчів 1/16 фіналу
03:47
Зеленський і Путін
"Світ насправді не готовий, що Путін може втратити владу": журналіст Fox News запитав Зеленського, коли закінчиться війна
03:29
Маріно Пушич
"Можемо тільки пишатися": тренер "Шахтаря" прокоментував виліт з ЛЄ та підсумував єврокубковий сезон
02:39
Сергій Лавров
"Зеленський перетворив українців на "витратний матеріал": російські фейки за 22 лютого
01:38
Володимир Зеленський
Російське божевілля повинне програти цю війну, - Зеленський
00:48
Леандро Паредес, Рома
"Рома" у серії пенальті перемогла "Феєноорд" і вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи
00:31
Еммануель Макрон
Щоб обговорити допомогу Україні: Макрон збере лідерів Європи
00:27
Рейтинг УЄФА: Україна втратила право заявляти п'ять команд на єврокубки
00:00
"Шахтар" програв "Марселю" у повторному матчі 1/16 Ліги Європи
2024, четвер
22 лютого
23:59
Юхим Конопля та П'єр-Емерік Обамеянг (праворуч), Марсель - Шахтар
"Марсель" - "Шахтар" 3:1: онлайн-трансляція гри Ліги Європи
23:33
Міни
Італія організувала в ООН обговорення проблеми гуманітарного розмінування в Україні
23:30
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський: мета України - почати переговори про вступ в ЄС до червня
23:02
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Постачання Іраном зброї РФ: у США обіцяють нові санкції
22:46
У США підтвердили що розглядають можливість надати Україні ATACAMS більшої дальності
22:22
світ США Росія Олексій Навальний Джо Байден
Байден у Білому домі зустрівся з вдовою та донькою Навального
22:02
На фото: кадри з фільму "Джокер: Божевілля на двох"
Восени вийде друга частина фільму "Джокер": названо бюджет сиквела
21:42
речник ГУР Андрій Юсов
У ГУР вважають, що "ПМР" не проситиме приєднати регіон до Росії
21:32
Ексклюзив
Придністров'я солдат
Серйозні виклики для Молдови, Україна має бути готова: офіцер ЗСУ Лапін про наміри псевдовлади "ПМР" приєднати регіон до РФ
21:30
Верховна Рада
Комітет Ради підтримав перейменування 28-и населених пунктів у двох областях, назви яких пов'язані з РФ
21:16
Оновлено
Байден проти Путіна
Путін вважає "адекватною реакцією" те, що Байден назвав його "сучим сином"
21:14
OPINION
Віталій Портников
Туск розблоковує кордон. Колонка Віталія Портникова
21:09
Литва Латвія Естонія
У Латвії заборонили ввезення агропродукції з Росії та Білорусі
21:01
Аналітика
Сергій Згурець
Як розвиваються українські виробники дронів під час війни та удари БПЛА по ворогу. Колонка Сергія Згурця
20:38
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Знищено 35 і взято в полон 9 окупантів: бійці Третьої штурмової бригади показали відео бою під Авдіївкою
20:08
світ США вибори президента
У США вдруге висунули кандидатом у президенти бегемота Тімоті
20:01
поїзд_Укрзалізниця
Як бути пасажирам, які не встигли на поїзд до України через протести поляків на кордоні: пояснення УЗ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 729-го дня війни: зброя для України, яка сягне глибокого тилу росіян, та масові жертви окупантів на ще одному полігоні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV