У Росії дедалі частіше відкрито говорять про репресії українців на ТОТ, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

За його словами, українці на тимчасово окупованих територіях, які "шкодять" Росії, мають бути "викриті та покарані, відправлені до Сибіру... для перевиховання в трудових таборах".

Аналітик зазначають, що показові судові процеси й репресії сталінської епохи, починаючи з 1920-х і 1930-х років, так само були спрямовані на саботажників (шкідників), зокрема в сільськогосподарській сфері.

"Використання Медведєвим риторики сталінських чисток є значним", - написали аналітики.