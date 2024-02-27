У Росії майже 40% громадян вважають війну проти України помилкою, - опитування
Російські громадяни все більше жалкують про те, що 24 лютого 2022 року армія за наказом президента Володимира Путіна вдертися в Україну
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологами RussianField, пише The Moscow Times.
Станом на лютий рекордні 38% громадян заявили, що скасували рішення про початок "воєнної операції", якщо у них була б така можливість. У порівнянні з березнем 2022 року кількість таких людей збільшилася на 10 процентних пунктів.
Частка тих, хто все одно рушив би танки та полки в Україну, як і раніше, вище — 49%. Однак "партія війни" стискається: у березні 2022 року "не стали скасовувати" рішення Путіна 57%, під час мобілізації частка таких опустилася до 51%, а тепер впала нижче половини.
Переважна більшість опитаних вважають, що терміни "військової операції" затяглися (71%), пише RussianField: в основному це молодь і малозабезпечені громадяни, причому в цій думці єдині як глядачі федеральної ТБ-пропаганди (76%), так і читачі (67%).
У березні 2022 року лише 13% росіян вважали, що війна триватиме понад рік. Тепер, коли бойові дії переступили третю річницю, 44% вважають, що і через рік зупинити кровопролиття не вийде.
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