У Росії майже 40% громадян вважають війну проти України помилкою, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологами RussianField, пише The Moscow Times.

Станом на лютий рекордні 38% громадян заявили, що скасували рішення про початок "воєнної операції", якщо у них була б така можливість. У порівнянні з березнем 2022 року кількість таких людей збільшилася на 10 процентних пунктів.

Частка тих, хто все одно рушив би танки та полки в Україну, як і раніше, вище — 49%. Однак "партія війни" стискається: у березні 2022 року "не стали скасовувати" рішення Путіна 57%, під час мобілізації частка таких опустилася до 51%, а тепер впала нижче половини.

Переважна більшість опитаних вважають, що терміни "військової операції" затяглися (71%), пише RussianField: в основному це молодь і малозабезпечені громадяни, причому в цій думці єдині як глядачі федеральної ТБ-пропаганди (76%), так і читачі (67%).

У березні 2022 року лише 13% росіян вважали, що війна триватиме понад рік. Тепер, коли бойові дії переступили третю річницю, 44% вважають, що і через рік зупинити кровопролиття не вийде.