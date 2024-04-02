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У Росії на підготовку нових підрозділів витрачають менше ніж місяць, - Юсов

2 квітня, 2024 вiвторок
05:59
Війна з Росією російська армія, мобілізація

У Росії суттєво скорочують терміни підготовки нових підрозділів піхотинців, також прискорюють випуск фахових військових

Про це розповів заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі Апостроф TV.

В армії РФ скорочуються терміни підготовки підрозділів, які формують з нуля. Зокрема, піхотинців готують за 27 днів – цей час включає індивідуальну підготовку, підготовку у складі підрозділу та бойове злагодження.

"Зараз сухопутний компонент ворога на наших територіях нараховує близько 474 тисяч військових. До початку 2024 року цей показник коливався у межах 450-460 тисяч військових. Є нарощування, але шляхом формування так званих резервних полків та введення додаткових підрозділів", - розповів Скібіцький.

Окрім того, РФ прискорює випуск фахових військових: артилеристів, танкістів тощо. Це відбувається шляхом дострокового випуску і грошового стимулювання для проходження курсів. Але зараз основна кількість втрат у ворога у звичайній піхоті.

Крім того, за даними ГУР, 80% техніки, яку російські війська використовують в піхоті, - відновлена або модернізована, і лише 20% - це нові танки, БМП, бронетранспортери, артилерійські системи тощо. Це не більше 200 нових танків за рік вироблених у РФ.

  • 1 квітня голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що Російська Федерація розпочала нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області.
Теги:
російська армія
мобілізація
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