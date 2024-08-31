У Росії оголосили у розшук ексгравця "Динамо" та збірної України Алієва
У Росії 30 серпня відкрили кримінальну справу проти футболіста та колишнього гравця української збірної Олександра Алієва і оголосили його у розшук
Про це повідомили у московському управлінні слідчого комітету РФ.
Російські слідчі підозрюють Алієва в "публічних закликах до здійснення терористичної діяльності". Його також оголосили в розшук.
Це сталося після того, як Алієв опублікував у своєму Instagram відео, у якому закликав українських військових, що воюють у Курській області, просуватися далі та "вбивати мирне населення так, як вони це роблять з нашими жінками, нашими невинними дітками".
Українець записав це звернення на фоні чергового російського обстрілу.
Варто зазначити, що 39-річний футболіст є уродженцем російського Хабаровська. Пізніше він також жив у Курську, а в 1999 році переїхав в Україну, де розпочав свою футбольну кар'єру. Алієв грав за київське "Динамо" та московський "Локомотив", а потім - за збірну України.
Після початку повномасштабного російського вторгнення футболіст засудив агресію РФ проти України та певний час служив у територіальній обороні Києва.
- Колишній півзахисник київського "Динамо" Алієв нещодавно заявив, що зараз не всі українці розуміють, що таке війна.
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