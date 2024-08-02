"У росіян день вдв": жителів Херсонщини попередили про загрозу масованих обстрілів 2 серпня

Про це він написав у Telegram.

"Цього дня росіяни, схиблені на символізмі, святкують день вдв. Тому ймовірні ворожі терористичні атаки", - йдеться у повідомленні.

Прокудін закликав мешканців області провести сьогоднішній день удома, якщо є така можливість. Також місцевим не бажано пересуватися вулицею без гострої потреби та відвідувати людні місця.

Водночас він нагадав, що у разі обстрілу необхідно пройти до найближчого укриття.