"У росіян день вдв": жителів Херсонщини попередили про загрозу масованих обстрілів 2 серпня
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив жителів регіону про можливі масовані обстріли, оскільки окупанти святкуватимуть день повітряно-десантних військ
Про це він написав у Telegram.
"Цього дня росіяни, схиблені на символізмі, святкують день вдв. Тому ймовірні ворожі терористичні атаки", - йдеться у повідомленні.
Прокудін закликав мешканців області провести сьогоднішній день удома, якщо є така можливість. Також місцевим не бажано пересуватися вулицею без гострої потреби та відвідувати людні місця.
Водночас він нагадав, що у разі обстрілу необхідно пройти до найближчого укриття.
- Протягом середи, 31 липня, російська армія атакувала 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 10 дістали поранення.
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