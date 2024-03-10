У російському Курську палає нафтобаза після атаки БПЛА, а на газопроводі у Тюменській області стався потужний вибух

Про це інформують губернатор Курської області Роман Старовойт і російський тг-канал Shot.

За словами Старовойта, у Курську зранку працювала ППО, а начебто український безпілотник впав і загорівся на території нафтобази.

Губернатор додав, що на місці події працюють пожежники й оперативні служби. Внаслідок атаки БПЛА нафтобазу потерпілих немає

За даними SHOT, дрон пошкодив місткість обсягом 3000 тонн. На момент падіння безпілотника вона була порожня.

Крім того, ЗМІ пишуть, що потужна пожежа сталася на газопроводі поруч із селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу.

Заграву від пожежі та стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події. Наразі причини виникнення пожежі та інформація про постраждалих уточнюється.