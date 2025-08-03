У російському Сочі через атаку БПЛА палає нафтобаза

Про це повідомляє мер Сочі Андрій Прошунін.

"В Адлерському районі уламки безпілотника влучили у цистерни з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. Ліквідацію наслідків пожежі вже розпочали. На місці працюють 127 осіб та 35 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

У російських пабліках зазначили, що горить нафтобаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" у районі аеропорту "Сочі" (Адлерський аеропорт – ред.).

Як пише ASTRA, жителі Сочі повідомляли про вибухи та пожежу. У міжнародному аеропорту Сочі пасажирів евакуювали у бомбосховищі, деякі з них скаржилися на відсутність води. Аеропорт Сочі раніше повідомив про зупинення роботи. На ранок аеропорт відновив свою роботу.

В оперштабі додали, що спалахнули ще гаражі та магазин. Пожежу на нафтобазі й досі гасять.