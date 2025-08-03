У російському Сочі через атаку БПЛА палає нафтобаза
У ніч проти неділі, 3 серпня, у місті Сочі Краснодарського краю РФ поскаржилися на вибухи на тлі атаки безпілотників. За словами місцевих, спалахнула нафтобаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт"
Про це повідомляє мер Сочі Андрій Прошунін.
"В Адлерському районі уламки безпілотника влучили у цистерни з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. Ліквідацію наслідків пожежі вже розпочали. На місці працюють 127 осіб та 35 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.
У російських пабліках зазначили, що горить нафтобаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" у районі аеропорту "Сочі" (Адлерський аеропорт – ред.).
Як пише ASTRA, жителі Сочі повідомляли про вибухи та пожежу. У міжнародному аеропорту Сочі пасажирів евакуювали у бомбосховищі, деякі з них скаржилися на відсутність води. Аеропорт Сочі раніше повідомив про зупинення роботи. На ранок аеропорт відновив свою роботу.
В оперштабі додали, що спалахнули ще гаражі та магазин. Пожежу на нафтобазі й досі гасять.
- У ніч на 2 серпня одразу в кількох містах Росії та Криму росіяни поскаржилися на атаку БПЛА. Генштаб заявив, що Сили оборони України уразили Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи, базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області, підприємство ВПК РФ "Електроприлад" у Пензі.
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