"У розумінні Зеленських і Буданових, "мир" – це державний тероризм": фейки і маніпуляції роспропаганди за 17 вересня

За версією ЦПД при РНБО України, 17 вересня російська пропаганда запустила два фейки.

Фейк: Ворожий TG-канал СЛУЦКИЙ поширив допис: "У розумінні Зеленських і Буданових, "мир" – це державний тероризм, бомбардування російських житлових кварталів, вбивство дітей, жінок і людей поважного віку".

Спростування: Безпідставне та безінформативне твердження, яке має на меті дискредитувати українську владу. Україна не здійснює терористичних дій проти мирних жителів. Факти свідчать, що саме російські війська порушують міжнародне право, обстрілюючи цивільні об’єкти та вбиваючи мирних українців.

Маніпуляція: Спікер держдуми РФ Володін заявив: "У разі ударів по російських містах піде відповідь, "сильніша зброя стоїть напоготові".

Спростування: У російсько-українській війні Кремль часто використовує тактику залякування і страху. Крім того, такі заяви варто сприймати як виправдання за можливі подальші терористичні дії з боку РФ.