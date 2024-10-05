У розвідці Британії назвали ймовірні подальші кроки росіян після захоплення Вугледару

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Згідно з повідомленням, 1 жовтня 2024 року Росія оголосила про встановлення контролю над Вугледаром, стратегічно важливим містом на півдні Донецької області, що розташоване на перетині Запорізького та Донецького фронтів.

У розвідці підкреслили, що захоплення стало результатом інтенсивної операції, розпочатої у вересні та завершеної майже повним оточенням міста, що змусило українські війська відступити.

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"Росія робила спорадичні спроби захопити Вугледар протягом

останні два роки, зазнаючи при цьому значних втрат. Місто розташоване на височині, що робить його більш захищеною позицією для українських сил", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою розвідки Великої Британії, ймовірно, що російські війська спробують продовжити просування за межі Вугледара протягом найближчих тижнів.

"На заході однією з ймовірних цілей є селище Велика Новосілка, що в Запорізькій області на трасі Т0509. За 8 км на північ розташоване місто Богоявленка", - зазначили у відомстві.