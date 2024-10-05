У розвідці Британії назвали ймовірні подальші кроки росіян після захоплення Вугледару
Розвідка Великої Британії заявила, що захоплення Вугледара може стати потенційним плацдармом для подальшого російського наступу на захід у напрямку Богоявленки та Великої Новосілки
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Згідно з повідомленням, 1 жовтня 2024 року Росія оголосила про встановлення контролю над Вугледаром, стратегічно важливим містом на півдні Донецької області, що розташоване на перетині Запорізького та Донецького фронтів.
У розвідці підкреслили, що захоплення стало результатом інтенсивної операції, розпочатої у вересні та завершеної майже повним оточенням міста, що змусило українські війська відступити.
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"Росія робила спорадичні спроби захопити Вугледар протягом
останні два роки, зазнаючи при цьому значних втрат. Місто розташоване на височині, що робить його більш захищеною позицією для українських сил", - йдеться у повідомленні.
За оцінкою розвідки Великої Британії, ймовірно, що російські війська спробують продовжити просування за межі Вугледара протягом найближчих тижнів.
"На заході однією з ймовірних цілей є селище Велика Новосілка, що в Запорізькій області на трасі Т0509. За 8 км на північ розташоване місто Богоявленка", - зазначили у відомстві.
- 1 жовтня DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити Вугледар. Однак у 72-й бригаді заперечили повну окупацію міста.
- Уже 2 жовтня в ОСУВ "Хортиця" офіційно повідомили про вихід військових із Вугледара. "Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів із Вугледара з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - інформували там.
- 3 жовтня президент України Володимир Зеленський назвав вихід українських військових із Вугледара правильним, оскільки це дало змогу зберегти життя воїнів.
- Після виходу з Вугледара Донецької області, про який стало відомо 2 жовтня, 72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжує тримати оборону на тому самому напрямку.
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