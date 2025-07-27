У селі Іволжанське на Сумщині росіяни вдарили по пасажирському автобусу: троє загиблих, 19 поранених

Про подію першим офіційно повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"Попередньо загинули троє людей. Ще пʼятеро – поранені. Їм надається медична допомога", - зазначив керівник області.

Разом з тим, прокуратура Сумщини каже про 20 поранених й наводить подробиці щодо загиблих людей - троє жінок, "яким 66, 74 та 78 років".

Всередині пасажирського автобусу після російського удару (Іволжанське, Сумщина. 27.07.2025), фото: Сумська обласна прокуратура (facebook)

Пізніше Григоров уточнив, що загиблі жінки "були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді".

"Унаслідок ворожої атаки поранено 19 людей. Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані – зараз її оперують", - додав очільник ОВА на Сумщині.