Росіяни вдруге за 2 дні поцілили по будівлі Сумської ОВА
У суботу, 26 липня, російська армія атакувала Суми ударними безпілотниками, внаслідок чого було пошкоджено будівлю Сумської обласної державної адміністрації
Про це повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.
"Один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації. Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша", - розповів він.
За даними глави ОВА, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.
"Росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все", - наголосив Григоров.
- Нагадаємо, що напередодні, вночі та зранку 25 липня росіяни завдали ударів по Сумах, один зі снарядів пошкодив будівлю Сумської ОВА.
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