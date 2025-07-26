Росіяни вдруге за 2 дні поцілили по будівлі Сумської ОВА

Про це повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

"Один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації. Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша", - розповів він.

За даними глави ОВА, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.

"Росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все", - наголосив Григоров.