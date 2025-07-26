Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни вдруге за 2 дні поцілили по будівлі Сумської ОВА

Росіяни вдруге за 2 дні поцілили по будівлі Сумської ОВА

Ксенія Золотова
26 липня, 2025 субота
15:05
Війна з Росією

У суботу, 26 липня, російська армія атакувала Суми ударними безпілотниками, внаслідок чого було пошкоджено будівлю Сумської обласної державної адміністрації

Зміст

Про це повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

"Один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації. Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша", - розповів він.

За даними глави ОВА, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.

"Росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все", - наголосив Григоров.

  • Нагадаємо, що напередодні, вночі та зранку 25 липня росіяни завдали ударів по Сумах, один зі снарядів пошкодив будівлю Сумської ОВА.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Суми
безпілотник
Читайте також:
Автор Лана Зеркаль
24 липня, 2025 четвер
Історія з НАБУ – це про українські граблі
соте з кабачків
Автор Олена Чернінька
23 липня, 2025 середа
Соте з кабачків - легко й просто
Юрій Луценко
Автор Оксана Ліховід
24 липня, 2025 четвер
Офіс президента дізнався, що квартира співвласника "Кварталу 95" Міндіча перебувала під прослуховуванням: Луценко про скандал з НАБУ й САП
Київ
+28.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
26 липня
16:20
Ексклюзив
Ільхам Алієв
Всі попередні стосунки між Москвою і Баку поставлені під загрозу, - російський опозиціонер Морозов
16:19
Дорогою до навчального центру мобілізований вже є військовослужбовцем й за втечу передбачено до 10 років в'язниці: пояснення від ТЦК
16:03
OPINION
Україна ніколи не була і ніколи не буде "моно". Вона завжди "стерео"
15:50
Огляд
Шахтар, Кевін, Ліга Європи
Ультиматум для Усика та вогняна перемога "Шахтаря" у Туреччині: огляд новин українського спорту за тиждень
15:48
Дональд Туск
За оцінками НАТО, Росія готується напасти на Польщу у 2027 році, - Туск
15:23
Джефф Безос
Безос завершив масштабний продаж акцій Amazon, отримавши $5,7 млрд прибутку
15:19
НАБУ та САП
Десятки депутатів від "Слуги народу" можуть не проголосувати за закон про відновлення незалежності НАБУ та САП, - FT
14:59
ГУР представило українським та іноземним дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї
14:19
"Єдині новини"
Нацполіція почала розслідувати можливу цензуру у "телемарафоні", - Ірина Геращенко
14:05
OPINION
Нарешті ми маємо молоде покоління, що відчуває цінність держави й інституцій
14:02
Україна повернула дітей з ТОТ
Україна повернула 18-річну дівчину з Маріуполя, яка була змушена виїхати до РФ у 2022 році
13:22
спека
Спека до 40 °C і грозові дощі: Наталка Діденко розповіла, яка погода пануватиме в Україні найближчими днями
13:09
шахед
РФ активно розбудовує завод з виробництва "шахедів" в Алабузі , - CNN
12:48
Володимир Зеленський
Стримуємо ворога на Сумщині та Донеччині, нарощуємо дрони, готуємо нові санкції: Зеленський підсумував доповіді військового керівництва
12:31
Кір Стармер
Стармер заявив, що Британія визнає Палестину лише в рамках мирної угоди
12:05
OPINION
Для українців розділення влади — майже екзистенційна необхідність
11:52
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі
Тема дронів-перехоплювачів дуже заполітизована і, ймовірно, має фінансових лобістів, - авіаційний експерт Хазан
11:45
Ексклюзив
Москва. Кремль
Відповідь на масштабну ескалацію Кремля буде, - російський опозиціонер Морозов
11:41
Оновлено
Війна з Росією, безпілотник, ППО
Дрони СБУ уразили завод "Сигнал" у російському Ставрополі, який виробляє радіоелектроніку для армії РФ
11:39
Китай пропонує створити глобальну організацію для співпраці у сфері штучного інтелекту
11:21
Максим Казбан
Командир бригади "Лють" Максим Казбан отримав звання Героя України посмертно
10:51
Державне бюро розслідувань ДБР
З початку року ДБР розслідувало понад 4 тис. корупційних проваджень
10:48
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили по скупченню людей у Херсоні, яке організувала влада, - депутатка Погомій
10:45
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко знову використовує мігрантів як інструмент тиску на ЄС, - Служба зовнішньої розвідки
10:28
Оновлено
Наслідки атаки на Дніпро 26 липня
РФ атакувала Україну БПЛА, ракетами та КАБами: у Дніпрі загинули троє людей, у Харкові є постраждалі, на Сумщині і Запоріжжі - руйнування
10:13
OPINION
Знищення антикорупційної системи — це знищення європейського майбутнього
10:07
OPINION
На Банковій не розуміють молоді на площах
10:04
ЗСУ, ППО
Сили ППО за ніч ліквідували 200 з 235 ворожих повітряних цілей
09:45
Ексклюзив
Акція проти законопроєкту, що обмежує НАБУ та САП
Питання не в НАБУ чи САП, це лише стало поштовхом до мітингів, - політолог Кошель
09:07
Ексклюзив
безпілотник
Ходжес: Україна може стати першою країною, яка розробить ефективну стратегію протидії ворожим дронам
08:58
Дональд Трамп
Трамп під час візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу"
08:46
Голова НАБУ Семен Кривонос
Кривонос: Якщо закон про поновлення незалежності НАБУ і САП ухвалять, атаки продовжаться
08:40
прапор, Євросоюз
Законодавці ЄС прагнуть прискорити відмову від російського газу, - Reuters
08:30
Ексклюзив
НАТО
Країни Європи правильно готуються до можливого розширення війни з боку РФ, - опозиційний експерт Морозов
08:26
Загартований дух, рядові Фортуни й вихід з депресії - 5 книг про життя, яке нас чекає
08:12
Оновлено
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбувся 191 бій: найбільшу кількість атак росіян зафіксували на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Закон про НАБУ: повернення до status-quo
07:44
Огляд
наземний роботизований комплекс "Лютік"
Всюдихід без водія, що рятує життя воїнам: що відомо про українського робота "Лютіка"
06:58
втрати окупантів
Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1080 окупантів
06:35
NASA звільнить майже 4 тис. висококваліфікованих працівників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV