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У Силах оборони оцінили спроможність ворога форсувати Дніпро на Херсонщині

Тетяна Нижник
25 вересня, 2024 середа
17:43
Війна з Росією морські піхотинці РФ

Здійснити форсування Дніпра і наступ на Херсон наразі неможливо

Зміст

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України  Владислав Волошин в етері телеканалу "Еспресо".

"Форсувати Дніпро — доволі непросте завдання. Це не просто взяв човник, переплив, і починаєш далі якісь штурмові дії. Це цілий комплекс заходів, які мають проводитися. В першу чергу, це зосередження сил і засобів, які мають проводити це форсування. Також має бути потужна артилерійська, ракетна та авіаційна підтримка. Крім того, все це не може відбутися непомітно для української розвідки. Зараз війна зовсім інша: підіймаються дрони, які все бачать. Тож просто так приховати таку кількість сил і засобів для здійснення форсування та штурмів фактично нереально", - зазначив він.

За словами Волошина, сьогодні Сили оборони України контролюють всю острівну частину Дніпра.

"Вони контролюють всі підходи та під’їзди не тільки до самого Херсона, а й до Херсонщини. Сам Кринківський плацдарм перебуває під вогневим контролем Сил оборони. Тому здійснити непомітно форсування Дніпра та знову наступ на Херсон наразі неможливо. Підготовчих кроків для того, аби здійснити форсування Дніпра, росіяни не роблять. В гирлі Дніпра вони тримають сили й засоби, але їх недостатньо, щоб здійснити форсування", - додав він.

  • Від початку доби 25 вересня армія РФ атакує Херсонщину, внаслідок чого постраждали кілька цивільних. В обласному центрі через обстріл загинула жінка.

Теги:
Україна
російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
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