У Сіверськодонецьку залишаються проблеми з опаленням та досі відсутній мобільний зв'язок, - голова РВА Власенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Сіверськодонецьку тема №1 – опалення, успіхи не такі, як окупантами заявлялися. Є будинки, куди вже подали опалення, але все місто порито ямами та траншеями. І досі продовжуються ремонтні роботи на центральних тепломережах, відповідно, більшість будинків залишається без опалення. Питання не вирішується, як обіцяла окупаційна влада", - зауважив голова Сіверськодонецької районної військової адміністрації.

За його словами, і по сьогодні у Сіверськодонецьку відсутній мобільний зв'язок, однак люди розповідають, що активно розпродаються стартові пакети мобільних операторів та встановлюються станції.

"У місті відбувається відновлення не дуже пошкоджених будинків. А будинки з масштабними пошкодженнями, побитими покрівлями залишаються у такому ж стані, тобто в основному це окозамилювання", - резюмував Роман Власенко.