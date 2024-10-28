У Сіверськодонецьку залишаються проблеми з опаленням та досі відсутній мобільний зв'язок, - голова РВА Власенко
Роман Власенко, голова Сіверськодонецької районної військової адміністрації, зазначив, що все місто у ямах та траншеях, а на центральних тепломережах досі продовжуються ремонтні роботи
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У Сіверськодонецьку тема №1 – опалення, успіхи не такі, як окупантами заявлялися. Є будинки, куди вже подали опалення, але все місто порито ямами та траншеями. І досі продовжуються ремонтні роботи на центральних тепломережах, відповідно, більшість будинків залишається без опалення. Питання не вирішується, як обіцяла окупаційна влада", - зауважив голова Сіверськодонецької районної військової адміністрації.
За його словами, і по сьогодні у Сіверськодонецьку відсутній мобільний зв'язок, однак люди розповідають, що активно розпродаються стартові пакети мобільних операторів та встановлюються станції.
"У місті відбувається відновлення не дуже пошкоджених будинків. А будинки з масштабними пошкодженнями, побитими покрівлями залишаються у такому ж стані, тобто в основному це окозамилювання", - резюмував Роман Власенко.
- Раніше очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомляв, що у навчальних закладах на захоплених територіях Луганської області окупанти роздають дітям буклети з правилами, яких необхідно дотримуватися під час спілкування з військовими російської армії.
- Актуальне
- Важливе