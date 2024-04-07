У тимчасово окупованому Рубіжному людей обдурили із "безкоштовною" заміною вікон

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він повідомив, що у місті почали показове відновлення - будівники беруться виключно за вцілілі багатоповерхівки, яким необхідний незначний ремонт.

"Зруйноване самими росіянами житло їх не цікавить", - написав очільник області.

Також він розповів, що окупаційна влада вимагає гроші за обіцяну "безкоштовну" заміну дверей та вікон.

"Віднедавна за заміну вікон та дверей, яку обіцяли виконати на безоплатній основі, окупаційна адміністрація міста стала вимагати в населення гроші. В протилежному випадку погрожують не віддати рубіжанам ключі від власних осель", - розповів Лисогор.