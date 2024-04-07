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У тимчасово окупованому Рубіжному людей обдурили із "безкоштовною" заміною вікон

7 квітня, 2024 неділя
13:57
Війна з Росією Рубіжне

У тимчасово окупованому Рубіжному на Луганщині місцевим жителям пообіцяли безкоштовну заміну вікон та дверей, натомість тепер шантажують поверненням ключів від домівок

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. 

Він повідомив, що у місті почали показове відновлення - будівники беруться виключно за вцілілі багатоповерхівки, яким необхідний незначний ремонт. 

"Зруйноване самими росіянами житло їх не цікавить", - написав очільник області. 

Також він розповів, що окупаційна влада вимагає гроші за обіцяну "безкоштовну" заміну дверей та вікон. 

"Віднедавна за заміну вікон та дверей, яку обіцяли виконати на безоплатній основі, окупаційна адміністрація міста стала вимагати в населення гроші. В протилежному випадку погрожують не віддати рубіжанам ключі від власних осель", - розповів Лисогор. 

  • 6 квітня стало відомо, що в тимчасово окупованому Довжанську на Луганщині патрулюють групи озброєних осіб, які перевіряють кожний будинок у пошуку чоловіків для примусової мобілізації.

Теги:
Україна
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
Рубіжне
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