У травні лідер Китаю Сі Цзіньпін може відвідати Францію, - Politico

Про це повідомляє Politico з посланням на джерела.

Візит китайського лідера співпаде з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном.

У публікації зазначається, що Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безлімітне партнерство" Сі Цзіньпіна з президентом Росії Володимиром Путіним, попри війну в Україні.

Politico пише, що настрій у Франції, швидше за все, буде іншим порівняно з урочистостями з нагоди 50-річчя двосторонніх відносин між країнами.

"Він буде менш святковим і більш діловим, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки", – зазначило джерело видання на умовах анонімності.

За візитом, який планувався місяцями, уважно стежитимуть у Вашингтоні та європейських столицях.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц також вирушить до Китаю з візитом у квітні.

У публікації нагадують, що зустріч Сі і Макрона в Парижі відбудеться через рік після того, як французький президент відвідав Пекін і Гуанчжоу.

Очікується, що цього року Макрон знову відвідає Китай, проте Єлисейський палац поки не підтвердив цього.

У МЗС Китаю анонсували візити Лі Хуея до України, Росії та кількох європейських країн для переговорів щодо "політичного врегулювання української кризи".

Лі Хуей 4 березня відвідав Брюссель, де зустрівся з керівниками Європейської служби зовнішньої діяльності. Сторона ЄС закликала Китай обмежити постачання передових технологій до Росії.