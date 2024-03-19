У травні лідер Китаю Сі Цзіньпін може відвідати Францію, - Politico
Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі на початку травня, це стане першою поїздкою Сі до Європи з часів пандемії
Про це повідомляє Politico з посланням на джерела.
Візит китайського лідера співпаде з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном.
У публікації зазначається, що Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безлімітне партнерство" Сі Цзіньпіна з президентом Росії Володимиром Путіним, попри війну в Україні.
Politico пише, що настрій у Франції, швидше за все, буде іншим порівняно з урочистостями з нагоди 50-річчя двосторонніх відносин між країнами.
"Він буде менш святковим і більш діловим, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки", – зазначило джерело видання на умовах анонімності.
За візитом, який планувався місяцями, уважно стежитимуть у Вашингтоні та європейських столицях.
Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц також вирушить до Китаю з візитом у квітні.
У публікації нагадують, що зустріч Сі і Макрона в Парижі відбудеться через рік після того, як французький президент відвідав Пекін і Гуанчжоу.
Очікується, що цього року Макрон знову відвідає Китай, проте Єлисейський палац поки не підтвердив цього.
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