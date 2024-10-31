У війні ми повинні в першу чергу розраховувати на самих себе, - військовий на КБФ для молоді

Сержант 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, громадянин Фінляндії із позивним CARLO під час виступу на КБФ підкреслив, що Росія не зупиниться, якщо її не зупинити військовою силою. Він наголосив, що іншого вибору нема: "Якщо хтось втікає від війни, то так можна втікати до Атлантики, а ворог не зупиниться".

Родіон Кудряшов звернув увагу на необхідність переходу на сучасні методи управління в армії. "Ми ніколи не зможемо перемогти велику радянську армію маленькою радянською армією. Ми можемо перемогти тільки розвиваючись, тільки працюючи та ставлячи акцент на якість, а не на кількість",- підкреслив Родіон Кудряшов.

Він звернувся до присутньої молоді, щоб вони мали сили й наснагу розвиватися, вчитися і самовдосконалюватися кожен день.

"Я дуже поважаю і ціную допомогу наших партнерів, яка є ключовою. Але звертаючись до молоді та до всіх тут в залі, я хочу підкреслити, що ми повинні в першу чергу розраховувати на самих себе, самі вдосконалюватися, самі озброюватися, самі йти до перемоги", - підсумував бойовий офіцер.

10-й Київський Безпековий форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" відбувається 31 жовтня і 1 листопада в Києві.