У ВМС розповіли, чи зберігається загроза висадки морського десанту РФ на півдні України

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Треба розуміти, що, по-перше, десантні спроможності ворога сильно знижені. З 14 кораблів в строю залишається п'ять. По-друге, підійти до нашого берега вони не можуть", - зазначив він.

Плетенчук підкреслив, що великі кораблі окупантів не такі швидкі, тому це робить їх легкою мішенню.

"Вони можуть спробувати, але чим це закінчиться всі знають: висадяться вони на берег - їх там усіх повбивають, плюс там усе заміновано", - сказав речник ВМСУ.

Водночас він зауважив, що операції з десантування є найскладнішим типом морських операцій, які зазвичай не проводяться окремо, а виконуються в складі загальновійськової операції.

"Коли, наприклад, одночасно наступає велике угруповання з суходолу, а з моря треба підтримати ці зусилля, розтягнути сили противника", - додав Плетенчук.

Він також розповів, що на початку широкомасштабного вторгнення росіяни подібним чином намагались провести свої операції, коли підійшли до берегів України, здійснюючи спробу обійти суходолом Миколаїв через Вознесенськ, і зайти в Одеську область, щоб взагалі відрізати Україну від моря.

Проте, за словами речника ВМС, потім росіяни відкотилися від Миколаєва і ця операція втратила сенс.