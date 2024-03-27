У ворога немає передумов розпочати атаку на Сіверськ, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець прокоментував наміри росіян захопити Сіверськ Донецької області
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Білогорівка і Серебрянське лісництво будуть визначати спроможність противника з півночі, якимось чином, рухатися до Сіверська. Але ця лінія фронту тривалий час не змінюється. Тому поки що там немає передумов для того, щоб ворог почав атакувати Сіверськ. Це нераціонально в таких умовах", - повідомив Згурець.
За його словами, впродовж останніх днів ворог активізувався на Лиманському напрямку.
"Росіяни намагаються вести бойові дії в напрямку Терни, Ямполівка, Торське. Кількість атак з боку противника збільшилась. Але спроби просуватися у бік Тернів, завершуються знищенням техніки РФ. Попри колосальні втрати, ворог і далі буде намагатися потиснути українські війська за річку Жеребець, просуватися до Лиману, таким чином, створивши умови наступу на Сіверськ", - додав він.
- 27 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
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