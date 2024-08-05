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Удар по аеродрому "Морозовськ": ГУР підтвердило знищення ворожого бомбардувальника Су-34 та складу БК

Світлана Кравченко
5 серпня, 2024 понедiлок
11:37
Війна з Росією ГУР заявило про знищення російського бомбардувальника Су-34 та складу БК на аеродромі "Морозовськ"

У результаті атаки по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області 3 серпня знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад БК окупантів, а також уражено ще два російські літаки

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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Як видно на супутникових знімках, внаслідок вогневого ураження військового аеродрому "Морозовськ" 3 серпня було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34. 
 
Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. 
 
Крім того, у ГУР підтвердили знищення ворожого складу авіаційного озброєння. Від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі. 
 
"Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовськ", розташованій за 265 км від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень", - додають у розвідці.

  • Нагадаємо, українські війська вночі 3 серпня завдали удару по аеродрому "Морозовськ", а також атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів у трьох регіонах РФ.

Теги:
Україна
Росія
ГУР
Авіація
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