Удар по аеродрому "Морозовськ": ГУР підтвердило знищення ворожого бомбардувальника Су-34 та складу БК

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Як видно на супутникових знімках, внаслідок вогневого ураження військового аеродрому "Морозовськ" 3 серпня було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.



Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.



Крім того, у ГУР підтвердили знищення ворожого складу авіаційного озброєння. Від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.



"Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовськ", розташованій за 265 км від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень", - додають у розвідці.