Удар по Одесі 2 березня: знайшли тіла подружжя військових та їхньої 7-місячної доньки, ще двох дітей шукають
Внаслідок російської атаки по Одесі 2 березня загинула родина військових - під завалами знайшли тіла Олега, Тетяни та їхньої семимісячної доньки Лізи. Ще двох дітей досі шукають
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на слова близьких друзів родини Любові та Владислава.
Зазначається, що Олег і Тетяна Кравець були військовими. Подружжя познайомилося на службі, пізніше Тетяна звільнилась, аби доглядати новонароджену донечку.
Олег був останнім сином своїх батьків - його брат Євген загинув у 2014 році в зоні АТО:
"Він найкращий друг мого чоловіка Віталіка. Вони служили разом. Він тільки оце вітав його з днем народження. Батько Олега також військовослужбовець. Женя загинув десять років назад, 27 років йому було. Так шкода. Дуже хороша родина", - розповідає подруга сім'ї.
Загибла донька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя. 29 лютого їй виповнилось лише сім місяців. Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу, двох із них, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, досі шукають під завалами.
"Він узяв її з трьома дітками і вони народили Лізоньку. Старший хлопчик, Володимир, поїхав у Раухівку до дідуся з бабусею та залишився живий, а троє загинули: спільна дитинка і двоє з першого шлюбу", - додала Любов.
- У ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу "шахедами". Безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинуло десятеро людей, серед них троє дітей.
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