Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Удар по Одесі 2 березня: знайшли тіла подружжя військових та їхньої 7-місячної доньки, ще двох дітей шукають

Удар по Одесі 2 березня: знайшли тіла подружжя військових та їхньої 7-місячної доньки, ще двох дітей шукають

3 березня, 2024 неділя
14:08
Війна з Росією Загиблі в Одесі 2 березня Олег та Тетяна Кравець

Внаслідок російської атаки по Одесі 2 березня загинула родина військових - під завалами знайшли тіла Олега, Тетяни та їхньої семимісячної доньки Лізи. Ще двох дітей досі шукають

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на слова близьких друзів родини Любові та Владислава.

Зазначається, що Олег і Тетяна Кравець були військовими. Подружжя познайомилося на службі, пізніше Тетяна звільнилась, аби доглядати новонароджену донечку.

Олег був останнім сином своїх батьків - його брат Євген загинув у 2014 році в зоні АТО:

"Він найкращий друг мого чоловіка Віталіка. Вони служили разом. Він тільки оце вітав його з днем народження. Батько Олега також військовослужбовець. Женя загинув десять років назад, 27 років йому було. Так шкода. Дуже хороша родина", - розповідає подруга сім'ї.

Загибла донька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя. 29 лютого їй виповнилось лише сім місяців. Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу, двох із них, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, досі шукають під завалами.

"Він узяв її з трьома дітками і вони народили Лізоньку. Старший хлопчик, Володимир, поїхав у Раухівку до дідуся з бабусею та залишився живий, а троє загинули: спільна дитинка і двоє з першого шлюбу", - додала Любов.

  • У ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу "шахедами". Безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинуло десятеро людей, серед них троє дітей.
Теги:
Суспільство
Україна
Одеса
військові
російська армія
безпілотник
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Лі Хуей
3 березня, 2024 неділя
Китай і РФ заявили про неможливість обговорення врегулювання ситуації в Україні без участі Москви
Угорщина - ЄС
2 березня, 2024 субота
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
Андрій Юсов
2 березня, 2024 субота
"Достатньо дивне формулювання": ГУР відреагувало на заяву РФ про готовність передати тіла з Іл-76
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38
    Купівля 38
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
3 березня
14:55
немовля
Австралійські вчені з'ясували, що зміна клімату збільшує ризик передчасних пологів
14:52
Валерій Тарасюк
Головою НКРЕКП вдруге став Валерій Тарасюк
14:52
Хімічна зброя
Минулої доби росіяни 9 разів скидали боєприпаси із хімічною речовиною в операційній зоні ОСУВ "Таврія"
14:21
Оновлено
Ілон Маск
Маск не бачить сенсу в існуванні НАТО
14:16
Україну розміновуватимуть за допомогою ШІ: Мінекономіки уклало угоду про партнерство з Palantir
14:12
Місце бою у Карабулаці (Інгушетія, РФ)
В Інгушетії підпільники відмовилися здатися ФСБ й цілу ніч відстрілювалися
14:11
Оновлено
Удар по 9-поверхівці в Одесі
Удар по 9-поверхівці в Одесі в ніч на 2 березня: кількість загиблих зросла до 10, серед них троє дітей
14:07
Українські полярники показали морських слонів
Українські полярники показали морських слонів, які бувають біля "Вернадського" вкрай рідко
14:06
OPINION
Володимир Горбач
Путін може спробувати взяти НАТО "на слабо"
13:52
Весна у Києві
"Нестабільні коливання": синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні наступного тижня
13:39
Трамп і Байден
Кількість виборців, які не схвалюють роботу Байдена на посаді президента США, досягла рекордних 47%, - опитування
13:17
втрати окупантів
У лютому кількість втрат РФ за добу стала рекордною: розвідка Британії пояснила, про що це може свідчити
13:02
Авдіївка
На Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, але РФ подекуди має локальні успіхи, - ЗСУ
12:39
Канада
Канада оголосила про нові санкції проти РФ через смерть Навального
12:33
Оновлено
Монобанк
У роботі monobank стався технічний збій
12:12
"Посилена бойова частина": Гуменюк пояснила причину масштабних руйнувань під час атаки на Одесу 2 березня
12:04
OPINION
Михайло Басараб
У сучасному світі досить багато чемберленів і деладьє...
12:00
прем'єр Пакистану Шехбаз Шаріф
Новим прем'єром Пакистану обрано Шехбаза Шаріфа, опоненти заявляють про фальсифікацію виборів
11:55
ЗСУ
Кабмін виділив 1,3 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку
11:30
Окупанти, Херсон, Херсонщина
"Українські держслужбовці евакуюються з Херсону перед наступом РФ": ворог поширює фейк
11:17
Ексклюзив
"Вже ніхто не буде заперечувати": аналітик Їжак назвав умову відновлення ядерної зброї в Україні
11:14
Оновлено
Окупанти вночі і зранку обстріляли Донеччину: у Мирнограді і Покровську є постраждалі
11:00
Інтерв’ю
Стів Капус
Президент Радіо Свобода Стів Капус про свободу слова в Україні та як журналістиці вижити в епоху постправди
10:56
Пакистан, сильні дощі
У Пакистані стались обвалення будинків і зсуви ґрунту через сильні дощі: щонайменше 29 людей загинули, 50 постраждали
10:30
Марта Костюк
Українська тенісистка Костюк обіграла п'яту ракетку світу у півфіналі турніру WTA 500
10:21
Ексклюзив
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Військовий експерт Попович пояснив, чому окупанти активізувались саме на Авдіївському напрямку
10:13
обстріл
РФ обстріляла село в Куп'янському районі: поранено літнього чоловіка
10:07
Ексклюзив
Проводяться заходи для оборони та недопущення захоплення ворогом Часового Яру, - заступник командира батальйону ударних БпАК Маляревич
10:03
Лі Хуей
Китай і РФ заявили про неможливість обговорення врегулювання ситуації в Україні без участі Москви
10:00
OPINION
Мирослав Гай
Про Майдан 100500
09:28
Польські фермери зрозуміли, що спецслужби РФ використовують їхній протест для розпалювання ворожнечі, - Мінекономіки
09:13
Ємен, хусити
Італійські військові збили безпілотник хуситів у Червоному морі
09:05
Президент України Володимир Зеленський
Україна готується до дезінформаційної атаки Кремля проти Зеленського, - Bloomberg
08:40
в Червоному морі затонуло судно
Затонуле британське судно після атаки хуситів у Червоному морі становить екологічну небезпеку
08:33
Німеччина проведе розслідування після витоку запису розмови офіцерів про стратегію війни в Україні
08:20
Чорне море, Крим
Окупанти у Криму намагаються ввести в оману українську розвідку: бояться нових ударів, - ISW
08:14
Ракета
Вночі РФ обстріляла Дніпро та область: виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки
08:10
літак рф
Росіяни готові ризикувати втратами авіації заради просування на Авдіївському напрямку, - ISW
08:05
OPINION
Віктор Шлінчак
Макрон підіймає ставки
07:40
Дональд Трамп
Трамп переміг на республіканських кокусах у трьох штатах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV