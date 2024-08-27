Удар РФ по Краматорську 25 серпня: журналіст Reuters перебуває у критичному стані

Про це інформує Reuters.

Вказано, що журналіст агентства Іван Любиш-Кірдей був частиною команди з шести осіб з Reuters, які висвітлювали війну в Україні та зупинилися в готелі "Сапфір" у Краматорську, коли в нього влучила ракета. Зараз він перебуває у критичному стані.

"Відеожурналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей залишається у критичному стані. Наш інший колега, український кореспондент Даніель Пелещук, отримав допомогу і покинув лікарню", - йдеться у повідомленні Reuters.

Агенція зазначає, що інші троє членів групи не зазнали поранень. Крім того, Reuters підтвердило загибель британця Раяна Еванса, який працював на агенцію.

Іван Любиш-Кірдей працював у Reuters з 2022 року, до цього працював на Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. У 2022 році він отримав орден "За заслуги" від президента України Володимира Зеленського за внесок у журналістику.