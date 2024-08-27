Удар РФ по Краматорську 25 серпня: журналіст Reuters перебуває у критичному стані
Журналіст агентства Reuters Іван Любиш-Кірдей після російського удару по готелю у Краматорську 25 серпня перебуває у важкому стані в лікарні
Про це інформує Reuters.
Вказано, що журналіст агентства Іван Любиш-Кірдей був частиною команди з шести осіб з Reuters, які висвітлювали війну в Україні та зупинилися в готелі "Сапфір" у Краматорську, коли в нього влучила ракета. Зараз він перебуває у критичному стані.
"Відеожурналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей залишається у критичному стані. Наш інший колега, український кореспондент Даніель Пелещук, отримав допомогу і покинув лікарню", - йдеться у повідомленні Reuters.
Агенція зазначає, що інші троє членів групи не зазнали поранень. Крім того, Reuters підтвердило загибель британця Раяна Еванса, який працював на агенцію.
Іван Любиш-Кірдей працював у Reuters з 2022 року, до цього працював на Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. У 2022 році він отримав орден "За заслуги" від президента України Володимира Зеленського за внесок у журналістику.
- У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Вісім людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
- Унаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters. Двоє медійників видання перебувають у лікарні.
- Згодом стало відомо, що Міжнародна організація "Репортери без кордонів" готує судовий позов проти Росії через ворожий удар по готелю в Краматорську, внаслідок якого загинув співробітник Reuters, також постраждали журналісти.
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