Удар РФ по Одесі під час візиту делегації Греції: прем'єр Міцотакіс назвав атаку акцією залякування
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що інцидент, коли 6 березня РФ обстріляла Одесу ракетами, коли він був там із президентом України Володимиром Зеленським, це була акція залякування
Про це він заявив в інтерв’ю Rzeczpospolita.
На запитання, чи свідомою була ракетна атака росіян на Одесу, коли там була грецька делегація разом із президентом Зеленським, а ворожа ракета вибухнула за 500 метрів від їхнього кортежу, Міцотакіс заявив, що це доволі далекосяжні висновки.
"Але я не думаю, що це випадковість. Це була акція залякування. Але я дуже чітко сказав, що нас не залякають", - зазначив він.
За його словами, позиція Греції щодо допомоги Україні не зміниться.
"Афіни як допомагали Києву, так і робитимуть це надалі", - підтвердив він.
Грецький прем’єр підкреслив, що Афіни "не готові" передавати Україні винищувачі F-16, а інформація про імовірну передачу, яка раніше з’явилася у ЗМІ, не була правдивою.
Міцотакіс наголосив, що Афіни продовжують надавати різного виду військову допомогу Україні, зокрема, передали Києву "значну кількість снарядів калібру 155 мм".
Греція, за словами прем'єра, розглядає різні можливості військової допомоги Україні з врахуванням того, щоб ці постачання не знизили здатність країни до відлякування потенційного агресора.
- 6 березня РФ обстріляла Одесу. Ворожа ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу президента України Володимира Зеленського та могла бути замахом на нього.
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