Удар Росії по Києву не повʼязаний з образами на висловлювання президента Зеленського, - військовий експерт Селезньов
Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що російський удар по Києву повʼязаний з зусиллями України на міжнародній арені та має на меті продовжувати тиск на українську державу та її партнерів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Путін далі намагається психологічно натиснути на нас та наших партнерів. До того ж варто зауважити, що сьогоднішній удар по Києву не збіг і точно не є образою на висловлювання президента Володимира Зеленського. Удар по столиці повʼязаний з тими подіями, які відбуваються на міжнародній арені. Зокрема, низка візитів президента України, заява військово-політичного керівництва України про відмову перемовному процесові на ініціативу Орбана і звісно удари України по обʼєктах стратегічної інфраструктури на території самої Росії. В першу чергу, це повʼязано з зовнішньополітичними зусиллями України", - пояснив Снєгирьов.
За словами експерта, Україна продовжує успішно працювати на міжнародній арені над тим, щоб знизити тиск Росії на партнерів.
"Україна продовжує докладати зусиль для формування коаліції щодо створення миротворчої місії. Також варто додати, що Київ працює над тим, що знизити тиск РФ щодо диктату власних умов. Саме з цими подіями слід повʼязувати російський терористичний удар по Києву", - додав він.
- 19 грудня президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею лідера РФ Путіна щодо удару "Орешником" по Києву задля перевірки ефективності. Він назвав російського диктатора довбо***ом
- Уранці 20 грудня російська армія запустила по Україні ракети. У декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого є щонайменше 11 постраждалих
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.66 Купівля 41.66Продаж 42.16
- EUR Купівля 43.35Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе