Удар Росії по Києву не повʼязаний з образами на висловлювання президента Зеленського, - військовий експерт Селезньов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін далі намагається психологічно натиснути на нас та наших партнерів. До того ж варто зауважити, що сьогоднішній удар по Києву не збіг і точно не є образою на висловлювання президента Володимира Зеленського. Удар по столиці повʼязаний з тими подіями, які відбуваються на міжнародній арені. Зокрема, низка візитів президента України, заява військово-політичного керівництва України про відмову перемовному процесові на ініціативу Орбана і звісно удари України по обʼєктах стратегічної інфраструктури на території самої Росії. В першу чергу, це повʼязано з зовнішньополітичними зусиллями України", - пояснив Снєгирьов.

За словами експерта, Україна продовжує успішно працювати на міжнародній арені над тим, щоб знизити тиск Росії на партнерів.

"Україна продовжує докладати зусиль для формування коаліції щодо створення миротворчої місії. Також варто додати, що Київ працює над тим, що знизити тиск РФ щодо диктату власних умов. Саме з цими подіями слід повʼязувати російський терористичний удар по Києву", - додав він.