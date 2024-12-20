Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Удар Росії по Києву не повʼязаний з образами на висловлювання президента Зеленського, - військовий експерт Селезньов
Ексклюзив

Удар Росії по Києву не повʼязаний з образами на висловлювання президента Зеленського, - військовий експерт Селезньов

Віталій Бесараб
20 грудня, 2024 п'ятниця
15:07
Війна з Росією

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що російський удар по Києву повʼязаний з зусиллями України на міжнародній арені та має на меті продовжувати тиск на українську державу та її партнерів

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін далі намагається психологічно натиснути на нас та наших партнерів. До того ж варто зауважити, що сьогоднішній удар по Києву не збіг і точно не є образою на висловлювання президента Володимира Зеленського. Удар по столиці повʼязаний з тими подіями, які відбуваються на міжнародній арені. Зокрема, низка візитів президента України, заява військово-політичного керівництва України про відмову перемовному процесові на ініціативу Орбана і звісно удари України по обʼєктах стратегічної інфраструктури на території самої Росії. В першу чергу, це повʼязано з зовнішньополітичними зусиллями України", - пояснив Снєгирьов.

За словами експерта, Україна продовжує успішно працювати на міжнародній арені над тим, щоб знизити тиск Росії на партнерів.

"Україна продовжує докладати зусиль для формування коаліції щодо створення миротворчої місії. Також варто додати, що Київ працює над тим, що знизити тиск РФ щодо диктату власних умов. Саме з цими подіями слід повʼязувати російський терористичний удар по Києву", - додав він.

  • 19 грудня президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею лідера РФ Путіна щодо удару "Орешником" по Києву задля перевірки ефективності. Він назвав російського диктатора довбо***ом
  • Уранці 20 грудня російська армія запустила по Україні ракети. У декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого є щонайменше 11 постраждалих
Теги:
Володимир Зеленський
ППО
російська армія
Київщина
ЗСУ
тероризм
окупанти
ракетний удар
Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Ольга Бабишена
19 грудня, 2024 четвер
"Люди гинуть, йому "цікаво": Зеленський назвав Путіна довбо***ом за ідею вдарити "Орешником" по Києву
Автор Ростислав Павленко
19 грудня, 2024 четвер
Чому Папа Римський транслює наріжний міф московської ідеології
Володимир Кличко
Автор Дмитро Марценишин
20 грудня, 2024 п'ятниця
Кличко прилетів на бій з Усиком та прокоментував чутки про повернення на ринг
Київ
+4.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.66
    Купівля 41.66
    Продаж 42.16
  • EUR
    Купівля 43.35
    Продаж 44.07
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
20 грудня
15:39
МЗС України
Визначена попередня дата візиту майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до Києва, - МЗС
15:39
Україна надала США докази використання західних компонентів у російській зброї
15:37
Ексклюзив
Рекрутинг у Резерв+
Реєстри Міноборони України працюють у штатному режимі, - заступниця міністра Черногоренко
15:35
Делегація США прибула до Сирії для зустрічі з повстанцями, відповідальними за повалення режиму Асада
15:24
Херсонська область
"Росіяни намагаються поширити паніку": Прокудін спростував інформацію про примусову евакуацію з Херсона
15:15
Оновлено
Петер Сіярто
США дозволили Угорщині платити РФ за газ через підсанкційний Газпромбанк. У МЗС України відреагували
14:59
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:56
Віддав наказ ударити "іскандером" по журналістах у Краматорську: генералу РФ оголосили підозру
14:52
Музикант і військовий Sasha Boole випустив кліп на пісню "Іран збагачує уран" для "Культурного десанту"
14:42
Оновлено
У Києві відбулися міжурядові консультації України й Литви: обговорили посилення обороноздатності та відбудову
14:25
Грузія, біля будівлі парламенту
Єврокомісія запропонувала призупинити безвізовий режим для грузинських посадовців
14:10
Пресреліз
Проєкт Leave no one behind partnership і львівські школярі
"Зацікавити – це більше, ніж дати робота і завдання": вчителі про інновації у школі
14:07
Директорку музичного лейбла підозрюють у несплаті 1,5 млн грн роялті. За даними ЗМІ, потерпіла - вдова Кузьми Скрябіна
14:03
OPINION
Вибіркова сліпота Алієва
14:00
МЗС України
Україна планує відкрити два нових консульства у Польщі
13:55
зима, ялинка, мороз
Похолодання та періодичні дощі: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
13:51
Світовий банк
Україна отримає перші $2 млрд за рахунок заморожених російських активів від Світового банку, - Шмигаль
13:51
Оновлено
На фото людина, що працює за комп'ютером
Масштабна кібератака РФ на держреєстри: СБУ відкрила провадження, в Мін'юсті пояснили алгоритм роботи на час відновлення доступу до реєстрів
13:29
Україна представила проєкт Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС і Молдовою
13:22
Сапери ДСНС потрапили під російський обстріл на Донеччині: пошкоджено піротехнічний автомобіль
13:07
ЗСУ загиблі
Україна повернула додому 503 тіла полеглих військових
13:02
Запорізька АЕС
Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі
12:54
Ексклюзив
Олег Рибачук
США можуть обвалити ціни на енергоресурси, а на цьому тримається економіка РФ, - політик Рибачук
12:52
Дві українські пісні потрапили до світового плейліста Best of EQUAL 2024 на Spotify
12:34
Олександр Дубінський
Апеляційний суд залишив чинним вирок Дубінському щодо корупційного правопорушення
12:27
НАТО
У наступному році НАТО планує збільшити кількість фахівців в Україні
12:25
Україна_Польща
Польща виділила Україні близько $637 тис. на підтримку протимінної діяльності
12:05
OPINION
Маніпуляція: вже не агресор і жертва, а "сторони конфлікту"
12:04
ЗСУ
ОСУВ "Хортиця" спростувало інформацію про оточення Сил оборони під Кураховим
11:59
електроенергія
Споживання електроенергії знижується через потепління: ситуація в енергосистемі 20 грудня
11:47
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Прийняти закон про демобілізацію, не посилюючи мобілізацію - це самогубство, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
11:44
Оновлено
окупанти обстріляли Херсон
Окупанти масовано обстріляли житлові будинки у Херсоні: є загиблі і постраждалі
11:38
Фіолет
Гурт "Фіолет", музиканти якого служать у ЗСУ, випустив нову пісню "Різдвяна"
11:19
Оновлено
Київ обстріл 20.12.24
РФ обстріляла Київ: убито людину, є постраждалі
11:09
HBO Max визначилася з творчою командою спінофу серіалу "Теорія великого вибуху"
11:05
Партизани виявили склад з пальним і військовою технікою окупантів у Криму
10:34
ППО
Українська ППО збила 5 балістичних ракет і 40 "шахедів"
10:28
Dj Tapolsky біля стели "Донецька область"
Минулої доби росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини, також є поранені
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
10:21
Під Москвою на аеродромі вибухнув російський військово-транспортний літак Ан-72 за $4,5 млн, - ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV