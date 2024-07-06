Удари по аеродромах у Кривому Розі та Южному: росіяни витратили "іскандери" на макети
На початку липня російські терористи обстріляли "іскандерами" українські аеродроми у Кривому Розі та Южному
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
У ПС наголошують, що і ми, і ворог маємо втрати техніки й людей. Хоч про це і не прийнято говорити публічно, але в ЗСУ вирішили зробити виняток.
На початку липня, а саме 3-го і 6-го числа російські терористи обстріляли "іскандерами" аеродроми у Кривому Розі та на Одещині (прим. район - "Южноє"). Проте втрат нашій стороні не завдали, адже ПС використали макети.
"Особовим складом Повітряних сил успішно проведено заходи з пасивної оборони! Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше "іскандерів", а макети ще підвезуть. Зберігайте спокій і єдність! Ворог підступний, але ми – сильніші!", - йдеться у повідомленні.
- Із травня 2023 року після отримання зенітно-ракетного комплексу Patriot усі балістичні ракети "Кинджал", які РФ запускала по Києву, були перехоплені.
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