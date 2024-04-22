Україна дипломатично переграла Росію: політолог Магда про ухвалення пакета допомоги від США

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На мою думку, росіяни доклали чимало зусиль, аби Україна не отримала пакет допомоги від США. Але їхні зусилля зазнали краху. Дипломатично, хоч і не без проблем, Україна переграла Росію у цьому питанні, тому що Україна зуміла відновити двопартійну підтримку, яка протягом останніх місяців була нестабільною. Але маємо усвідомлювати, що Росія тепер намагатиметься добитися якихось успіхів на фронті до того часу, доки не почне надходити нам американська військова допомога відновленим потужним потоком. Відповідно, російська пропаганда не буде завершуватися. Росія зараз одночасно буде тиснути на фронті, прагнути зруйнувати українську енергетику та підривати довіру до влади України", - зауважив виконавчий директор Інституту світової політики.

Євген Магда додав, що Росія буде проводити комплексні дії, які будуть спрямовані у тому числі й на деморалізацію українського суспільства, що треба враховувати та з чим необхідно працювати.