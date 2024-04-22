Україна дипломатично переграла Росію: політолог Магда про ухвалення пакета допомоги від США
Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, зазначив, що Росія намагатиметься добитися якихось успіхів на фронті до того часу, доки не почне надходити Україні американська військова допомога відновленим потужним потоком
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На мою думку, росіяни доклали чимало зусиль, аби Україна не отримала пакет допомоги від США. Але їхні зусилля зазнали краху. Дипломатично, хоч і не без проблем, Україна переграла Росію у цьому питанні, тому що Україна зуміла відновити двопартійну підтримку, яка протягом останніх місяців була нестабільною. Але маємо усвідомлювати, що Росія тепер намагатиметься добитися якихось успіхів на фронті до того часу, доки не почне надходити нам американська військова допомога відновленим потужним потоком. Відповідно, російська пропаганда не буде завершуватися. Росія зараз одночасно буде тиснути на фронті, прагнути зруйнувати українську енергетику та підривати довіру до влади України", - зауважив виконавчий директор Інституту світової політики.
Євген Магда додав, що Росія буде проводити комплексні дії, які будуть спрямовані у тому числі й на деморалізацію українського суспільства, що треба враховувати та з чим необхідно працювати.
- 20 квітня Палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що російські війська можуть активізувати наступальні дії та ракетні удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати часовий проміжок до прибуття нової допомоги від США.
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