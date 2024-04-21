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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни посилять атаки найближчими тижнями, використовуючи "вікно" до надходження допомоги США в Україну, - ISW

21 квітня, 2024 неділя
07:36
Війна з Росією Окупанти

Російські війська можуть активізувати наступальні дії та ракетні удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати часовий проміжок до прибуття нової допомоги від США

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що очікування на схвалення законопроєкт від Сенату США і підписання президентом Джо Байденом, а також логістика доставки американської допомоги до лінії фронту в Україні, ймовірно, означатимуть, що надана допомога не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом декількох тижнів.

На думку аналітиків, таким чином, ситуація на фронті, ймовірно, продовжить погіршуватися протягом цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися часовим вікном до прибуття нової допомоги від США.

Водночас в Інституті зазначають, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні безпекової допомоги від США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть призупинити нинішній російський наступ за умови швидкого надходження відновленої допомоги від США.

"Загроза оперативно значущого російського прориву в найближчі тижні залишається, хоча українське командування, можливо, матиме більшу свободу дій, беручи на себе короткострокові ризики, пов'язані з вичерпуванням запасів, щоб запобігти цьому, якщо воно буде впевнене в тому, що незабаром надійдуть нові запаси матеріальних засобів", - додають експерти.

Вони також припускають, що окупанти активізують наступальні операції, ракетні й дронові удари протягом наступних тижнів, щоб скористатися "вікном", що закривається, у зв'язку з українськими матеріально-технічними обмеженнями.

Крім того, російські війська продовжують, а в деяких районах інтенсифікували наступальні операції, ймовірно, щоб скористатися аномально сухими весняними умовами і постійним дефіцитом українських матеріальних засобів до прибуття обіцяної західної допомоги у сфері безпеки.

Разом з тим, як вказують фахівці, російські війська досягли лише тактичних успіхів за останні 6 місяців погіршення ситуації в Україні і навряд чи зможуть досягти прориву, який би зруйнував лінію фронту.

Проте загарбники все ще можуть досягти оперативно значущих успіхів протягом найближчих тижнів, віддаючи перевагу тим ділянкам фронту, де українська оборона виглядає відносно нестабільною, зокрема, на захід від Авдіївки, або ділянкам фронту, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно значущих цілей, як, наприклад, біля Часового Яру.

В Інституті наголошують, що до червня 2024 року Україна, ймовірно, перебуватиме в значно кращій оперативній позиції, попри затримки з прибуттям американської безпекової допомоги на фронт, і російське військове командування, ймовірно, розгляне можливість внесення суттєвих змін до широкомасштабної наступальної операції, яку воно планує розпочати в червні, хоча вона все ж може йти за планом.

  • Нагадаємо, 20 квітня Палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
США
допомога Україні
допомога США Україні
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