"Україна готує провокації, щоб підігріти інтерес перед Самітом миру": російські фейки і маніпуляції за 6 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 червня російська пропаганда запустила фейк та маніпуляцію.

Маніпуляція: Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив: "Постачання Заходом зброї для ударів по РФ не залишиться без наслідків".

Спростування: Такі повідомлення мають на меті залякати міжнародне суспільство для зниження підтримки України. Крім того, подібна риторика маніпулює емоціями та свідомістю людей, використовуючи невизначеність та односторонню інтерпретацію для досягнення певних політичних чи пропагандистських цілей.



Дезінформація: Ворожий тг-канал "Женщина с косой" написав: "У кулуарах пішли чутки, що у найближчі два тижні буде ескалація в українській кризі. Будьте обережні. Можливі трагедії, щоб підігріти інтерес до українського питання перед конференцією у Швейцарії".

Спростування: Російська пропаганда вже давно використовує різноманітні тактики, щоб дискредитувати Україну та викликати паніку з-поміж населення. Однією з тактик є звинувачення України в провокаціях перед імовірними терористичними актами, які можуть бути організовані російськими злочинцями на території нашої держави.