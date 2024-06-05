"Росія відкрита до діалогу щодо України": росфейки та маніпуляції за 5 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 червня російська пропаганда запустила велику маніпуляцію та дезінформацію.

Маніпуляція: Заступник очільника МЗС РФ Галузін заявив: "Ми неодноразово говорили, що Росія відкрита до діалогу щодо України, в основі якого лежать наші інтереси".

Спростування: Правда в тому, що так звані інтереси РФ – це ультиматум, який включає окупацію українських земель. Крім того, Росія не зацікавлена у припиненні війни, а лише у відновленні військового потенціалу для подальшої окупації України.

Дезінформація: Ворожий TG-канал "Царьград ТВ" написав: "ЗСУ з самого початку конфлікту завжди й скрізь принципово обладнують оборонні позиції в містах, намагаючись сховатися в житлових кварталах і прикритися живим щитом із мирних жителів".

Спростування: Один із найпоширеніших наративів роспропаганди, мета якого – демонізувати українських військових та викликати до них недовіру з-поміж українців.