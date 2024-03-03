Україна готується до дезінформаційної атаки Кремля проти Зеленського, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg за посиланням на анонімну особу, знайому з думкою Зеленського.

За словами особи, Київ готується до спонсорованого Кремлем наративу, який намагатиметься використати сумніви щодо авторитету президента, щоб дестабілізувати суспільну довіру, зокрема серед українських військових.

Центральним у зусиллях Кремля буде спроба підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах громадськості, оскільки його п’ятирічний термін добігає кінця без голосування для переобрання.

Український лідер дав зрозуміти, що очікує, що Кремль зачепиться за це питання, навіть під час проведення "виборів" президента РФ цього місяця.

"Це не думка західних партнерів чи, можливо, когось всередині України, а наратив і програма Російської Федерації", - заявив Зеленський раніше. Він сказав, що розвідка країн Великої сімки отримала документи, які підтверджують план Кремля.