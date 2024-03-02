"Українська розвідка назвала дату усунення Зеленського від влади": росЗМІ поширюють черговий фейк
Російські пропагандисти поширюють чергову фейкову інформацію про те, що ГУР нібито назвало дату усунення президента України Володимира Зеленського з посади
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Головне управління розвідки оприлюднило точну дату повалення влади президента Зеленського", - такі тези поширює РФ.
Насправді у Головному управлінні розвідки нічого подібного не заявляли - поширене повідомлення є черговою пропагандою з дискредитації президента України Володимира Зеленського.
- 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що західні країни спровокували конфлікти у низці країн та самі обирають цілі, які треба уразити.
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