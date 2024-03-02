"Українська розвідка назвала дату усунення Зеленського від влади": росЗМІ поширюють черговий фейк

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Головне управління розвідки оприлюднило точну дату повалення влади президента Зеленського", - такі тези поширює РФ.

Насправді у Головному управлінні розвідки нічого подібного не заявляли - поширене повідомлення є черговою пропагандою з дискредитації президента України Володимира Зеленського.