"Захід спровокував конфлікти у низці країн та сам обирає цілі, які треба уразити": новий фейк Путіна
Президент Росії Володимир Путін заявив, що західні країни спровокували конфлікти у низці країн та самі обирають цілі, які треба уразити
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Конфлікти у багатьох країнах світу спровокували західні уряди, при цьому вони звинувачують РФ у намірах напасти на Європу і готуються відправити війська в Україну", - такі тези поширює Путін.
Насправді залучення військ НАТО для оборони України буде можливим після приєднання України до Альянсу.
"Усі "конфлікти" спровоковані саме Росією та її хворими імперськими амбіціями її вождя: війна в Грузії, бійня в Сирії, анексія Криму, підтримка НЗФ в боях на Донбасі та повномасштабне вторгнення в Україну та інші", - йдеться у повідомленні.
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