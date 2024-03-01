"Захід спровокував конфлікти у низці країн та сам обирає цілі, які треба уразити": новий фейк Путіна

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Конфлікти у багатьох країнах світу спровокували західні уряди, при цьому вони звинувачують РФ у намірах напасти на Європу і готуються відправити війська в Україну", - такі тези поширює Путін.

Насправді залучення військ НАТО для оборони України буде можливим після приєднання України до Альянсу.

"Усі "конфлікти" спровоковані саме Росією та її хворими імперськими амбіціями її вождя: війна в Грузії, бійня в Сирії, анексія Криму, підтримка НЗФ в боях на Донбасі та повномасштабне вторгнення в Україну та інші", - йдеться у повідомленні.