"Україна готується до здачі Харківщини": ЦПД спростував фейк роспропаганди

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Ворожі ЗМІ посилаються на "рішення Міносвіти України про звільнення 10 тис. вчителів у східних регіонах, зокрема, в Харківській області, де залишиться лише 40-50 шкіл". За словами пропагандистів, таким чином Україна готується до здачі Харківщини.

ЦПД верифікував інформацію у Харківській ОВА. Інформація, яку поширюють рашисти, це фейк.

"Насправді зараз триває обговорення проєкту Наказу №850 щодо здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, який планують ввести з 2025-2026 навчального року. Він передбачає скорочення мережі шкіл, але з переведенням вчителів до кадрового резерву зі збереженням зарплати. Планують зменшення дистанційного навчання і перехід до офлайн або змішаного формату, зросте кількість дистанційних класів з українською мовою для дітей за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Використовуючи подібні фейки та маніпуляції, ворог намагається викликати негативне ставлення до державних органів з боку українського суспільства.