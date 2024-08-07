"Україна готується до здачі Харківщини": ЦПД спростував фейк роспропаганди
Російська пропаганда запустила фейк, буцімто Україна готується до здачі Харківської області
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Ворожі ЗМІ посилаються на "рішення Міносвіти України про звільнення 10 тис. вчителів у східних регіонах, зокрема, в Харківській області, де залишиться лише 40-50 шкіл". За словами пропагандистів, таким чином Україна готується до здачі Харківщини.
ЦПД верифікував інформацію у Харківській ОВА. Інформація, яку поширюють рашисти, це фейк.
"Насправді зараз триває обговорення проєкту Наказу №850 щодо здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, який планують ввести з 2025-2026 навчального року. Він передбачає скорочення мережі шкіл, але з переведенням вчителів до кадрового резерву зі збереженням зарплати. Планують зменшення дистанційного навчання і перехід до офлайн або змішаного формату, зросте кількість дистанційних класів з українською мовою для дітей за кордоном", - йдеться у повідомленні.
Використовуючи подібні фейки та маніпуляції, ворог намагається викликати негативне ставлення до державних органів з боку українського суспільства.
- У мережі також з'явився фейк , що Україна та Ізраїль, озброєні США, ось-ось розпочнуть Третю світову війну.
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