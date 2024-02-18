Україна готувалася до відбиття повномасштабної агресії РФ протягом 5 місяців, - Павлюк

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Уже в січні-лютому 2022 року ми отримували телеграми від Головного управління розвідки, де передбачалося, що такий варіант можливий. І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви – ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато", - сказав він.

За словами Павлюка, саме це, ймовірно, зіграло вирішальну роль. Павлюк наголосив, що Україна аналізувала дії ворога і розуміла, що РФ зайде на територію нашої держави.