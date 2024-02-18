Україна готувалася до відбиття повномасштабної агресії РФ протягом 5 місяців, - Павлюк
Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що українські військові готувалися до відбиття повномасштабної агресії Росії протягом 5 місяців
Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Уже в січні-лютому 2022 року ми отримували телеграми від Головного управління розвідки, де передбачалося, що такий варіант можливий. І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви – ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато", - сказав він.
За словами Павлюка, саме це, ймовірно, зіграло вирішальну роль. Павлюк наголосив, що Україна аналізувала дії ворога і розуміла, що РФ зайде на територію нашої держави.
- Росія, ймовірно, витратила до 211 млрд доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ на війні в Україні, та втратила понад 10 млрд доларів через скасовані або відкладені продажі зброї.
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