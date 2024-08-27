Україна інвестувала в оборонну промисловість понад $7 млрд, - Умєров
Міністерство оборони України розробило середньострокове планування в армії для оборонних і стабілізаційних дій. Водночас держава інвестувала понад $7 млрд в оборонну індустрію
Про це заявив очільник Міноборони Рустем Умєров на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність".
Він розповів, що відбувалася робота для боротьби з корупцією у співпраці з антикорупційними органами, а також для закупівель та інвестування в оборонну галузь.
"Створили агенції, які працюють як у тиловому напрямку, так і в оборонних закупівлях, тобто проводять летальні і нелетальні закупівлі. Ми разом з урядом і ВР інвестували в оборонну індустрію. Наші інвестиції сягають більше 7 млрд доларів. Ці інвестиції нам забезпечили дуже величезну підтримку під час того, коли ми недоотримували міжнародну технічну допомогу. З військових технологій Міноборони інвестували в дрони, РЕБ, наземні роботизовані комплекси, створили єдиний державний реєстр призовників і системи ситуаційної обізнаності. Як ви знаєте, запустили Резерв+, Армія+, сподіваюсь, скоро з Мінветеранів і Мінцифрою створимо і Ветеран+", - заявив Умєров.
Міністр оборони підкреслив, що наразі розроблене довгострокове планування, "щоб мати Силам безпеки і оборони Future Force – модель яка буде існувати, коли ми будемо в НАТО". За його словами, Україна також розробила середньострокові й довгострокові плани, аби ЗСУ мали оборонні, стабілізаційні і наступальні дії.
Умєров наголосив, що Київ звертається до західних партнерів із проханням дозволити українським військовим здійснювати удари вглиб РФ далекобійною зброєю.
"Наша асиметрична відповідь ворогу - нарощувати свої військові спроможності, щоб давати відсіч на кожен обстріл і на кожну загрозу для нашої землі", - акцентував міністр.
- 26 серпня після масованого російського обстрілу міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що Україна готує свої відповіді на російські атаки, зокрема, зброю власного виробництва.
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