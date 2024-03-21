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Ексклюзив

Україна має бути захищена від російського впливу у соціальних мережах: нардеп Княжицький про законопроєкт щодо регуляції роботи Telegram

21 березня, 2024 четвер
19:22
Війна з Росією Микола Княжицький

Микола Княжицький, народний депутат України, зазначив, що всі соціальні мережі в Україні потрібно перевіряти та регулювати, аби захистити нашу державу та не дати росіянам додаткової зброї

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Мені дуже приємно, що після обговорення законопроєкт підтримали представники різних фракцій парламенту. Цей проєкт закону не лише про Telegram, а про всі соціальні мережі. Мова йде про те, що Україна має бути захищена від російського впливу в соціальних мережах. У нас є закон про медіа, який регулює деякі соціальні мережі, наприклад, Youtube, а от якраз Telegram та багато інших соціальних мереж залишаються поза його регуляцією. Для нас надзвичайно важливо, щоб держава мала змогу зробити так, аби ворогом, Російською Федерацією, не використовувалися ці всі соцмережі. Для цього росіянам потрібно буде відкрити в Україні представництво відповідно до європейського діджитального акту, бо, якщо ви хочете працювати в Європі, то маєте відкрити представництво", - прокоментував Микола Княжицький.

За його словами, закон стосується тих соціальних мереж, які дають змогу подавати стрічку новин, це можливо, наприклад, у Viber чи WhatsApp, чи у Telegram. І ті, хто подають таку стрічку новин, мають керуватися певними правилами. Одні з них це те, що держава має знати, хто є кінцевими власниками таких мереж.

"Суспільство має бути захищене у соцмережах від трансляції порнографії, закликів повалення державного ладу та інших норм, які зараз вже працюють щодо Youtube. Відповідно, це все має стосуватися й інших соцмереж. Якщо така соціальна мережа пов'язана з Росією, то потрібно припиняти її використання українськими державними чиновниками. Щодо приватних осіб, то вони можуть цим користуватися, бо існує свобода слова, яку ми всі шануємо. Однак крім свободи слова існує національна безпека. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення мала регулювати такі мережі так, як це робить стосовно Youtube. Дуже часто ці месенджери або соцмережі використовуються як боти державними установами, тут теж є проблема. Якщо сервери розташовані на території РФ, то росіяни через ваш телефон мають змогу слідкувати за кожним вашим кроком. Все це треба перевіряти та регулювати, захищаючи нашу державу та не даючи росіянам додаткову зброю", - резюмував народний депутат України.

  • 21 березня нардеп від "ЄС" Микола Княжицький запропонував регулювати в Україні роботу Telegram, який має російське походження. При цьому про блокування месенджера не йдеться
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Верховна Рада
Микола Княжицький
Технології
пропаганда
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