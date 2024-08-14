Україна має повне право захищати себе, - президент Фінляндії прокоментував операцію в Курській області

Про це пише Yle.

Александр Стубб зазначив, що Україна має повне право захищати себе, просуваючись в Курську область, оскільки Росія регулярно обстрілює українську столицю та окупувала багато територій України.

Стубб також додав, що Україна може використовувати зброю, надану Фінляндією, на російській території.

"У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і яким чином. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе у межах міжнародного права", - зазначив президент.