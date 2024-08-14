Від початку доби ЗСУ взяли в полон понад 100 російських військових на Курщині, - Сирський
Українські захисники продовжують просуватися у Курській області - Сили оборони з початку доби, 14 серпня, взяли у полон понад 100 російських окупантів
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час доповіді президенту України Володимиру Зеленському.
Зазначається, що від початку поточної доби українські сили просунулися від одного до двох кілометрів на різних ділянках у Курській області. Крім цього, ЗСУ взяли у полон понад 100 окупантів за цей період часу.
За словами Сирського, у місті Суджа було завершено пошук та знищення противника.
"Дякую за обмінний фонд. За ранок понад 100 людей - це допоможе повернути наших хлопців і дівчат", - сказав Володимир Зеленський.
Яка ситуація на сході та півдні України
У доповіді президенту Олександр Сирський заявив, що основні зусилля зосереджуються на Торецькому та Покровському напрямках з метою недопущення просування противника.
"Подивіться, будь ласка, якщо чогось не вистачає - ми можемо це дати. Я розумію, що не просто, але ми може ще якось посилити наші війська на цих напрямках", - заявив Зеленський.
- The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела написало, що російське військове керівництво вирішило вивести частину окупантських сил з України, щоб перекинути їх у Курську область для протидії операції ЗСУ.
- 13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.
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