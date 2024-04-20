Україна має право збивати ворожі військові літаки у небі над РФ, – Столтенберг

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками надзвичайної Ради Україна-НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо пам’ятати, що це таке. Це агресивна війна, коли Росія атакує свого сусіда, атакує Україну. Україна має право на самооборону, і це включає також удари по легітимних військових цілях за межами України. Тож, збиття російських літаків, які використовуються для того, щоб атакувати Україну, є частиною законного права України на самооборону" - наголосив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання Укрінформу, чи інформувала Україна союзників по НАТО про обставини збиття російського стратегічного бомбардувальника, Столтенберг зауважив, що міністр оборони України Рустем Умєров, який брав участь у цій зустрічі, поінформував партнерів по Альянсу про зусилля Повітряних сил України із захисту власної території та повітряного простору, включаючи ураження різних російських повітряних спроможностей. Водночас керівник НАТО утримався від подальших коментарів та залишив право на відповідні оголошення або коментарі за українською стороною.