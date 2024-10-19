Україна не демонструє бажання змістовно інтегруватись з НАТО, - нардепка Климпуш-Цинцадзе

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Ми сьогодні не бачимо того, щоб Україна активно демонструвала бажання змістовно інтегруватись з НАТО. Минулого року був скасований План щодо членства України в НАТО. Натомість була ухвалена річна адаптована програма просування України до членства в НАТО. Так от, за цей рік, точніше за 10 місяців, я не побачила жодного законопроєкту, який би був поданий урядом на виконання цієї адаптованої програми. Ми наполегливо й далі стукаємо у двері Альянсу, але окрім наполягань до партнерів і того, що наша військові роблять на полі бою, я не бачу жодних кроків, які б наближали нас до членства в НАТО", - пояснила Климпуш-Цинцадзе

За словами народної депутатки, Україна має послідовно виконувати власне домашнє завдання щодо вступу до НАТО.

"На жаль, сьогодні я не бачу жодних кроків, які б змістовно просували України до членства в НАТО. Ми навіть не можемо апелювати до скептиків, які сьогодні доволі жорстко висловлюються щодо членства України в НАТО. Ми маємо також виконувати власну домашню роботу, яка б прискорила вступ України до НАТО", - додала вона.