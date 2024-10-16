Рютте заявив, що ознайомлений з українським Планом перемоги та обговорює його з союзниками в НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що був ознайомлений зі змістом Плану перемоги України та наразі обговорює його із союзниками у Північноатлантичному альянсі
Про це він розповів на пресконференції з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном у штаб-квартирі НАТО, передає "Європейська правда".
За словами Рютте, він регулярно підтримує звʼязок з українською стороною та "достатньо обізнаний з елементами Плану перемоги".
"Як ви також знаєте, на саміті НАТО у Вашингтоні було вирішено оголосити шлях до членства України в Альянсі незворотним, це зазначено чітко. Ми в тісному контакті із союзниками, з Україною, аби побачити, як можна зробити наступні кроки, як зробити це у спосіб, який також є успішним, плідним тощо", - сказав він.
Генсек наголосив, що не може розголошувати деталі переговорів в межах Альянсу, проте в ньому обговорюють План і використовують "кожну нагоду, аби рухатися за ним крок за кроком".
- Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.76Продаж 45.45
- Актуальне
- Важливе