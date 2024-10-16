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Рютте заявив, що ознайомлений з українським Планом перемоги та обговорює його з союзниками в НАТО

Дар'я Куркіна
16 жовтня, 2024 середа
17:25
Світ Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що був ознайомлений зі змістом Плану перемоги України та наразі обговорює його із союзниками у Північноатлантичному альянсі

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Про це він розповів на пресконференції з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном у штаб-квартирі НАТО, передає "Європейська правда".

За словами Рютте, він регулярно підтримує звʼязок з українською стороною та "достатньо обізнаний з елементами Плану перемоги".

"Як ви також знаєте, на саміті НАТО у Вашингтоні було вирішено оголосити шлях до членства України в Альянсі незворотним, це зазначено чітко. Ми в тісному контакті із союзниками, з Україною, аби побачити, як можна зробити наступні кроки, як зробити це у спосіб, який також є успішним, плідним тощо", - сказав він.

Генсек наголосив, що не може розголошувати деталі переговорів в межах Альянсу, проте в ньому обговорюють План і використовують "кожну нагоду, аби рухатися за ним крок за кроком".

  • Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги.
Теги:
Україна
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
Світ про Україну
Марк Рютте
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