Рютте заявив, що ознайомлений з українським Планом перемоги та обговорює його з союзниками в НАТО

Про це він розповів на пресконференції з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном у штаб-квартирі НАТО, передає "Європейська правда".

За словами Рютте, він регулярно підтримує звʼязок з українською стороною та "достатньо обізнаний з елементами Плану перемоги".

"Як ви також знаєте, на саміті НАТО у Вашингтоні було вирішено оголосити шлях до членства України в Альянсі незворотним, це зазначено чітко. Ми в тісному контакті із союзниками, з Україною, аби побачити, як можна зробити наступні кроки, як зробити це у спосіб, який також є успішним, плідним тощо", - сказав він.

Генсек наголосив, що не може розголошувати деталі переговорів в межах Альянсу, проте в ньому обговорюють План і використовують "кожну нагоду, аби рухатися за ним крок за кроком".