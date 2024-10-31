Україна не допустила кандидатів РФ на керівні посади в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв’язку

Про це повідомляє Мінцифра.

Так, завдяки підтримці 40 країн, зокрема США, Великобританії, Канади, Японії, Франції та Польщі, росіяни тепер обмежені в доступі до світових телекомунікаційних процесів.

"Вони матимуть змогу лише спостерігати за результатами досліджень, без можливості впливати на визначення стандартів та розвитку телекомунікаційних технологій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення посилює захист міжнародного права та глобальної телекомунікаційної безпеки.

Довідка. Міжнародний союз електрозв’язку - спеціалізоване агентство ООН, яке встановлює стандарти у сфері зв’язку, керує розподілом радіочастот та супутникових орбіт, а також допомагає країнам розвивати телекомунікаційну інфраструктуру.

До його складу входять 193 країни, що означає, що стандарти, визначені МСЕ, є основоположними для глобальної телекомунікаційної галузі.