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Україна не допустила кандидатів РФ на керівні посади в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв’язку

Катерина Єсікова
31 жовтня, 2024 четвер
10:40
Війна з Росією санкції проти Росії

Українська делегація не допустила російських кандидатів на керівні посади в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв’язку на період 2025-2028 років

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Про це повідомляє Мінцифра.

Так, завдяки підтримці 40 країн, зокрема США, Великобританії, Канади, Японії, Франції та Польщі, росіяни тепер обмежені в доступі до світових телекомунікаційних процесів. 

"Вони матимуть змогу лише спостерігати за результатами досліджень, без можливості впливати на визначення стандартів та розвитку телекомунікаційних технологій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення посилює захист міжнародного права та глобальної телекомунікаційної безпеки.

Довідка. Міжнародний союз електрозв’язку - спеціалізоване агентство ООН, яке встановлює стандарти у сфері зв’язку, керує розподілом радіочастот та супутникових орбіт, а також допомагає країнам розвивати телекомунікаційну інфраструктуру. 

До його складу входять 193 країни, що означає, що стандарти, визначені МСЕ, є основоположними для глобальної телекомунікаційної галузі.

  • 16 жовтня українська делегація під час 44-го чергового засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення не допустила передачу головування до Росії.
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