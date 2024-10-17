Україна заблокувала головування РФ у Комісії із захисту Чорного моря від забруднення

Про це повідомляє Міндовкілля.

Зазначається, що завдяки злагодженій роботі та продуманій стратегії участі делегації України, було не допущено передачу головування в Комісії від Румунії до Росії, яке мало відбутися наприкінці засідання.

"Українська сторона вважає, що країна-агресор, яка розв’язала війну проти України як сторони Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, з чиєї вини неможливо виконувати Конвенцію та Стратегічний план дій щодо Чорного моря, не може головувати у такій Міжнародній інституції як Чорноморська Комісія", - заявила перша заступниця міністра Олена Крамаренко.

Українська делегація закликала членів Комісії підтримати позицію і вжити усіх необхідних заходів для запобігання подібним випадкам збройної агресії у майбутньому.