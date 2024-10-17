Україна заблокувала головування РФ у Комісії із захисту Чорного моря від забруднення
У середу, 16 жовтня, українська делегація під час 44-го чергового засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення не допустила передачу головування до Росії
Про це повідомляє Міндовкілля.
Зазначається, що завдяки злагодженій роботі та продуманій стратегії участі делегації України, було не допущено передачу головування в Комісії від Румунії до Росії, яке мало відбутися наприкінці засідання.
"Українська сторона вважає, що країна-агресор, яка розв’язала війну проти України як сторони Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, з чиєї вини неможливо виконувати Конвенцію та Стратегічний план дій щодо Чорного моря, не може головувати у такій Міжнародній інституції як Чорноморська Комісія", - заявила перша заступниця міністра Олена Крамаренко.
Українська делегація закликала членів Комісії підтримати позицію і вжити усіх необхідних заходів для запобігання подібним випадкам збройної агресії у майбутньому.
- У липні Туреччина, Болгарія та Румунія розпочали в Чорному морі спільні протимінні операції для підвищення безпеки судноплавства й, зокрема, для експорту українського зерна.
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